Come riportato da fonti vicine al club biancoverde, l'ex allenatore è stato sottoposto ad un intervento all'ospedale di Siviglia
L'iniziativa del Betis: gli andalusi scendono in campo con i tifosi più anziani
Momento di grande paura per Pepe Mel e per tutto l'ambiente del Betis. Come riportato da Mundo Deportivo, l'ex allenatore del club biancoverde è stato colpito da un ictus nella giornata di ieri, domenica 1 novembre, ed è immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale di Siviglia. che ha avuto esito positivo. Secondo le fonti vicine all'ex tecnico, lo spagnolo sarebbe attualmente in terapia intensiva in attesa di ulteriori aggiornamenti.
Pepe Mel ricoverato per un ictus: l'ex Betis in terapia intesivaUn grande spavento ha svegliato oggi il calcio spagnolo. Lo storico ex allenatore del Betis, Pepe Mel, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a Siviglia dopo essere stato colpito da un ictus domenica scorsa. Fortunatamente, l'intervento si è concluso con successo. Il tecnico madrileno, 63 anni, è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove resta sotto osservazione in attesa di valutare l'evoluzione delle sue condizioni nelle prossime ore.
Oltre ai Verderones, Mel ha dedicato tutta la sua carriera al calcio spagnolo allenando anche Rayo Vallecano (con la quale ha ottenuto la promozione in LaLiga), Malaga, Deportivo La Coruna e Las Palmas. All'estero, invece, è seduto sulle panchina di West Bromwich, dei ciprioti dell'OFI Creta e dei marocchini dell'IR Taiger, ultima sua esperienza terminata lo scorso marzo prima di rimanere svincolato.
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