Momento di grande paura per Pepe Mel e per tutto l'ambiente del Betis. Come riportato da Mundo Deportivo, l'ex allenatore del club biancoverde è stato colpito da un ictus nella giornata di ieri, domenica 1 novembre, ed è immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale di Siviglia. che ha avuto esito positivo. Secondo le fonti vicine all'ex tecnico, lo spagnolo sarebbe attualmente in terapia intensiva in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Pepe Mel ricoverato per un ictus: l'ex Betis in terapia intesiva

Desde el RC Deportivo queremos enviar todo nuesto apoyo y cariño a Pepe Mel.



¡Pronta recuperación, Pepe!

¡Mucha fuerza!💙 pic.twitter.com/CCxgtbEcqF — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 2, 2026

Un grande spavento ha svegliato oggi il calcio spagnolo. Lo storico ex allenatore del Betis , è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a Siviglia dopo essere stato colpito da un ictus domenica scorsa. Fortunatamente,. Il tecnico madrileno, 63 anni, è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove resta sotto osservazione in attesa di valutare l'evoluzione delle sue condizioni nelle prossime ore.La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del, che ha pubblicato il comunicato su espressa richiesta della famiglia dell'allenatore per informare i tifosi con la massima trasparenza. Mel è un'autentica leggenda vivente del club biancoverde. Durante la sua esperienza in panchina ha conquistato due promozioni in LaLiga e ha riportato la squadra nelle competizioni europee. Prima ancora da calciatore, tra il 1989 e il 1993, aveva già conquistato l'affetto del pubblico segnando 58 gol.

SAN SEBASTIÁN, SPAGNA - 14 APRILE: Pepe Mel, allenatore dell'UD Almería, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e UD Almería alla Reale Arena, il 14 aprile 2024 a San Sebastián, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Oltre ai Verderones, Mel ha dedicato tutta la sua carriera al calcio spagnolo allenando anche Rayo Vallecano (con la quale ha ottenuto la promozione in LaLiga), Malaga, Deportivo La Coruna e Las Palmas. All'estero, invece, è seduto sulle panchina di West Bromwich, dei ciprioti dell'OFI Creta e dei marocchini dell'IR Taiger, ultima sua esperienza terminata lo scorso marzo prima di rimanere svincolato.