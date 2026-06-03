A 38 anni l'argentino continua ad essere un esempio dentro e fuori dal campo e ora si appresta a disputare il suo sesto Mondiale con l'Albiceleste
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Leo Messi continua ad arricchire la sua già grande ed invidiabile bacheca. Ma questa si tratta di un "trofeo" molto particolare. L'argentino, lo scorso mercoledì, è stato infatti insignito del Premio Principessa delle Asturie per lo Sport 2026. L'attaccante dell'Argentina e dell'Inter Miami è stato premiato dalla giuria tra 27 candidati di 12 diverse nazionalità.
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Leo Messi, un esempio dentro e fuori dal campo: l'argentino insignito del Premio Principessa della Asturie 2026Prossimo a disputare il suo sesto Mondiale con la sua Argentina, Leo Messi continua nel frattempo ad accumulare premi su premi. Questa volta però non parliamo di un trofeo conquistato sul campo ma al di fuori di esso. Lo scorso mercoledì, infatti, la leggenda del Barcellona ed attuale attaccante dell'Inter Miami ha ricevuto il Premio Principessa delle Asturie per lo Sport 2026.
📺 TV en DIRECTO | Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "El jurado ha destacado su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos" https://t.co/LADfH0Saaj pic.twitter.com/R5WlOlHq2v— EL PAÍS (@el_pais) June 3, 2026
Il premio, giunto alla sua 46ª edizione, è stato assegnato al numero 10, distinguendolo da una lista di candidati nazionali e internazionali, non solo per la sua carriera professionale ma anche per il suo "atteggiamento" e "ciò che ha trasmesso alla società", per il suo comportamento lontano dai riflettori dei media e per aver confermato ancora una volta l'immagine di una persona che, pur avendo raggiunto la vetta, è sempre rimasta con i piedi per terra.
La prestigiosa giuria, presieduta dalla nuotatrice Teresa Perales e composta dal direttore generale e amministratore delegato di Mundo Deportivo, Santi Nolla, ha dunque deciso di assegnare il premio al nativo di Rosario per "il suo formidabile e costante impegno benefico a favore dell'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria per i bambini più svantaggiati". Leo Messi, dunque, succede in questo speciale albo alla tennista Serena Williams, ultima vincitrice del premio.
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