Il numero 10 argentino continua a trascinare gli Herons: due reti che lo portano a raggiungere un primato personale

Francesco Di Chio 2 marzo - 10:32

Lionel Messi sempre più nella storia di questo sport! L'Inter Miami ha battuto l'Orlando per 4-2, con l'argentino decisivo con una doppietta e un assist. Con il primo gol, la pulce ha battuto l'ennesimo record: 22 anni solari consecutivi andando a segno.

Orlando-Inter Miami 2-4 — Il derby della Florida è dell'Inter Miami. La squadra di Mascherano trova una vittoria importantissima e lo fa soprattutto grazie al suo fuoriclasse, Lionel Messi. L'argentino, che aveva faticato molto nella prima uscita stagionale (sconfitta per 3-0 contro il Los Angeles), è tornato al suo livello ed ha trascinato i suoi alla vittoria. La squadra del capitano dell'Albiceleste era in svantaggio di due gol dopo il primo tempo (Pasalic 18°, Ojeda 24°), finchè Leo non ha deciso di salire in cattedra. Dopo il 2-1 di Mateo Silvetti, al minuto 56 a Messi arriva una palla al limite dell'area, controllo a sistemarsi la palla e tiro a incrociare sul secondo palo. Palla in rete e pareggio agguantato. Ma non finisce qui: prima l'assist per il 3-2 di Segovia, e poi al minuto 90, segna da distanza siderale un calcio di punizione per il definitivo 4-2.

L'ennesimo record di Messi — 22 anni consecutivi andando a segno, questo l'ennesimo record di Leo Messi. 22 anni di magie del talento argentino, una leggenda vivente. "Come ho detto mille volte, è ovviamente il miglior giocatore che abbia mai praticato questo sport. È un leader - ha detto di lui Mascherano - E, come leader, è contagioso per tutti." Queste le parole del suo attuale allenatore, già compagno di squadra della pulce al Barcellona e con la nazionale Argentina. Da quel 1 maggio 2005, giorno nel quale l'argentino segnò il suo primo gol tra i professionisti (contro l'Albacete, dopo appena due minuti in campo), il fuoriclasse argentino illumina i campi da calcio di tutto il mondo. Ed è chiamato ad un ultimo sforzo: tutto il popolo argentino lo aspetta e spera in lui per difendere il titolo mondiale conquistato nel 2022 a giugno, nella prossima Coppa del Mondo. Infinito.