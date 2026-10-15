Un 2-0 sul New York City FC e qualificazione ai playoff
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
Berterame apre la partita, Messi inventa per De PaulIl primo gol arriva al 20', al termine di un'azione corale costruita dall'Inter Miami. Luis Suárez serve Germán Berterame, che finalizza e porta avanti la squadra. Il raddoppio arriva nel recupero del primo tempo ed è una giocata di classe firmata Messi: l'argentino si accentra, attira su di sé tre avversari e trova con l'esterno sinistro il corridoio per Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino riceve al limite dell'area e batte il portiere, fissando il risultato sul 2-0. Un'azione di grande qualità tecnica, nata dalla visione di gioco della Pulce, capace ancora una volta di fare la differenza nei momenti più decisivi della partita.
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Inter Miami ai playoff: ora la sfida con AtlantaIl successo contro il New York City FC permette all'Inter Miami di assicurarsi matematicamente un posto nei playoff, con ancora diverse partite da disputare nella stagione regolare. La squadra può così concentrarsi sul finale di campionato e sulla preparazione della fase decisiva, nella quale difenderà il titolo conquistato nella scorsa stagione. Messi e compagni torneranno in campo nella notte tra sabato e domenica contro Atlanta United, con l'obiettivo di proseguire la striscia positiva e arrivare alla fase finale nella migliore condizione possibile.
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