Rodrigo De Paul è migliorato in tutto. Il merito è della leggenda argentina Lionel Messi. Essersi allenato col 10 più forte di tutti ha inciso profondamente nella vita del centrocampista. L'ex Udinese e Atletico Madrid ha appreso tanto dal punto di vista tecnico e sportivo, quanto da quello umano. Il legame tra i due non si spezzerà certamente con l'addio alla Seleccion del 39enne.

De Paul ringrazia e saluta Leo Messi: "Il Mondiale è merito tuo"

Un incontroè il primo contatto avuto con Messi. Rodrigo De Paul nel 2018, appena qualche mese dopo il Mondiale tenutosi in Russia, si allenava per la prima volta assieme al suo idolo. "". Da calciatore dei sogni a compagno di spogliatoio, il passo fu troppo breve per essere metabolizzato in fretta. Come si diceva, si guarda intanto al lato sportivo. Qui Messi, per De Paul, è stato colui che ha consentito di realizzare il sogno che da troppo tempo non si materializzava: il

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 06 OTTOBRE: Lionel Messi e Rodrigo De Paul dell'Argentina entrano in campo per riscaldarsi prima dell'amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo Stadio Monumental Antonio V. Liberti il 6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi sta facendo la sua ultima apparizione per l'Argentina dopo l'annuncio del ritiro internazionale il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Al di là dell'impegno di tutta la nazionale, la vittoria sulla Francia in finale e la cavalcata memorabile in Qatar per De Paul sono essenzialmente merito del Dieci: "Senza di lui, sicuramente non ce l'avremmo fatta". Il legame che ha allacciato Messi con gli argentini è "speciale", secondo il 32enne che continua: "Per loro non è solo il migliore della storia, è come se lo conoscessero di persona". Poi si passa al lato umano, e anche qui ce ne sono di aspetti da sottolineare.

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Il giocatore dell'Inter Miami vede nel fuoriclasse argentino un fratello, che dispone di un. Gli insegnamenti del nativo di Rosario sono andati ben oltre il rettangolo di gioco. Messi ha indotto De Paul a migliorarsi anche