Il compagno di squadra all'Inter Miami riconosce la grandezza dell'8 volte Pallone d'Oro
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
Rodrigo De Paul è migliorato in tutto. Il merito è della leggenda argentina Lionel Messi. Essersi allenato col 10 più forte di tutti ha inciso profondamente nella vita del centrocampista. L'ex Udinese e Atletico Madrid ha appreso tanto dal punto di vista tecnico e sportivo, quanto da quello umano. Il legame tra i due non si spezzerà certamente con l'addio alla Seleccion del 39enne.
De Paul ringrazia e saluta Leo Messi: "Il Mondiale è merito tuo"Un incontro che non dimenticherà mai è il primo contatto avuto con Messi. Rodrigo De Paul nel 2018, appena qualche mese dopo il Mondiale tenutosi in Russia, si allenava per la prima volta assieme al suo idolo. "Correvamo insieme e dovevo essere come un qualsiasi compagno". Da calciatore dei sogni a compagno di spogliatoio, il passo fu troppo breve per essere metabolizzato in fretta. Come si diceva, si guarda intanto al lato sportivo. Qui Messi, per De Paul, è stato colui che ha consentito di realizzare il sogno che da troppo tempo non si materializzava: il Mondiale.
Al di là dell'impegno di tutta la nazionale, la vittoria sulla Francia in finale e la cavalcata memorabile in Qatar per De Paul sono essenzialmente merito del Dieci: "Senza di lui, sicuramente non ce l'avremmo fatta". Il legame che ha allacciato Messi con gli argentini è "speciale", secondo il 32enne che continua: "Per loro non è solo il migliore della storia, è come se lo conoscessero di persona". Poi si passa al lato umano, e anche qui ce ne sono di aspetti da sottolineare.
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