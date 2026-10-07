Il Ct dell'Argentina ha parlato del futuro della Selección senza il fuoriclasse, sottolineando la grande eredità che lascia e la necessità di andare avanti senza di lui.
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
Ci sono giocatori che lasciano un segno nella storia e altri che finiscono per diventarne parte. Lionel Messi appartiene senza dubbio alla seconda categoria, e il suo ultimo ballo con la maglia della Seleccion ha regalato emozioni difficili da raccontare e lasciato negli occhi dei tifosi l'immagine di un capitolo che, prima o poi, era destinato a chiudersi.
Anche il ct Lionel Scaloni ha vissuto quel momento, e a fine partita ha celebrato ancora una volta la grandezza del suo capitano, sottolineandone l'importanza per la Nazionale, prima di guardare al futuro e ammettere che l'Argentina dovrà, per forza di cose, imparare a camminare senza il suo numero 10.
Scaloni, le parole del ct su Messi: "Non ci sarà mai niente di simile, ora dovremo andare avanti senza di lui"In conferenza stampa, al termine della partita con il Benin, Scaloni ha parlato con emozione della grandezza di Messi e di tutto ciò che il fuoriclasse argentino ha rappresentato per la Seleccion: "L'eredità che lascia è incredibile. Non ci sarà mai niente di simile in campo, gli saremo eternamente grati. Ma la sensazione di aver avuto Messi al tuo fianco è impareggiabile, è molto difficile paragonarla a qualcosa, farla capire alla gente. Bisogna viverla. È qualcosa di unico".
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Possiamo costruire una grande squadra con i nuovi talenti, ma l'aura che Messi trasmetteva era unica e non potrà essere replicata. Aver vissuto questa esperienza è stato straordinario, ora dovremo imparare ad andare avanti senza di lui".
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