Ci sono giocatori che lasciano un segno nella storia e altri che finiscono per diventarne parte. Lionel Messi appartiene senza dubbio alla seconda categoria, e il suo ultimo ballo con la maglia della Seleccion ha regalato emozioni difficili da raccontare e lasciato negli occhi dei tifosi l'immagine di un capitolo che, prima o poi, era destinato a chiudersi.

Anche il ct Lionel Scaloni ha vissuto quel momento, e a fine partita ha celebrato ancora una volta la grandezza del suo capitano, sottolineandone l'importanza per la Nazionale, prima di guardare al futuro e ammettere che l'Argentina dovrà, per forza di cose, imparare a camminare senza il suo numero 10.

Scaloni, le parole del ct su Messi: "Non ci sarà mai niente di simile, ora dovremo andare avanti senza di lui"

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In conferenza stampa, al termine della partita con il, Scaloni ha parlato con emozione della grandezza di Messi e di tutto ciò che il fuoriclasse argentino ha rappresentato per la Seleccion: "L'eredità che lascia è incredibile.. Ma la sensazione di aver avuto Messi al tuo fianco è impareggiabile, è molto difficile paragonarla a qualcosa, farla capire alla gente. Bisogna viverla. È qualcosa di unico".Ha poi continuato, parlando del futuro: "Non sarà semplice, come ha ammesso lui stesso poco fa. Quello che abbiamo vissuto insieme in questi anni è stato qualcosa di straordinario e non possiamo pensare che tutto possa continuare allo stesso modo. Ci saranno inevitabilmente momenti complicati, ma siamo pronti ad affrontarli, anche grazie ai giovani e ai nuovi giocatori che potranno dare un contributo importante alla squadra.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: Lionel Messi (Argentina) saluta i tifosi al termine dell'amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo stadio Monumental Antonio V. Liberti, il 6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi disputa la sua ultima partita con l'Argentina dopo aver annunciato il ritiro dalla nazionale il 31 agosto. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Possiamo costruire una grande squadra con i nuovi talenti, ma l'aura che Messi trasmetteva era unica e non potrà essere replicata. Aver vissuto questa esperienza è stato straordinario, ora dovremo imparare ad andare avanti senza di lui".