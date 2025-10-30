Necessario anche l'intervento della Polizia con i lacrimogeni per disperdere i tifosi

Filippo Montoli 30 ottobre - 18:20

La gara infrasettimanale tra Metz e Lens è terminata 2-0. Prima vittoria stagionale per i padroni di casa, mentre gli ospiti perdono la possibilità di prendersi la vetta. Ma è quello che succede sugli spalti a far notizia. L'arbitro è costretto a sospendere per tre volte il gioco per cori omofobi e scontri tra fazioni opposte. Previste pesanti sanzioni per entrambi i club. Ecco cosa è successo nella partita tra Metz e Lens di Ligue 1.

Metz-Lens, le tre sospensioni dell'arbitro e le possibili conseguenze — Il Metz sta vivendo un inizio di stagione pessimo. Prima di mercoledì, la squadra di Stephan Le Mignan aveva all'attivo 2 pareggi e 7 sconfitte in campionato. La situazione con i tifosi era quindi molto tesa, tanto che una frangia del pubblico più acceso ha deciso di boicottare il match. La loro assenza non è bastata a evitare incidenti nella partita contro il Lens. Le due tifoserie sono infatti venute allo scontro, verbale e per poco anche fisico.

Il primo alterco è arrivato al minuto 27, quando una parte dei tifosi di casa in tribuna si è diretta verso il settore ospiti. Il lancio di oggetti tra le due fazioni e i cori offensivi hanno costretto l'arbitro, Abdelatif Kherradji, a sospendere la gara una prima volta. Tornata momentaneamente la calma, il gioco è ripreso, per poi essere nuovamente fermato al minuto 39. In questo frangente è stato necessario l'uso dei lacrimogeni da parte della Polizia per disperdere i tifosi sugli spalti.

L'ultimo stop è arrivato al 70esimo, in questo caso per una serie di cori offensivi e omofobi da parte dei tifosi del Lens e di un piccolo gruppo del Metz. Dopo questo episodio, il match è potuto giungere a conclusione. I padroni di casa hanno trovato la prima vittoria in campionato grazie alla doppietta di Hein tra l'87esimo e il 91esimo. La Commissione Disciplinare esaminerà gli incidenti per decidere come punire i due club. Oltre a multa certa per entrambi, il Metz rischia la chiusura parziale o intera dello stadio.