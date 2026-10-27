Michael Owen, vincitore del Pallone d'Oro nel 2001, è stato protagonista di un momento veramente imbarazzante durante la cerimonia andata in scena al London Palladium, dove un giornalista gli ha chiesto quale fosse stato il suo miglior piazzamento nella premiazione più prestigiosa del calcio mondiale. Peccato che il cronista sembrasse non sapere di avere davanti proprio uno dei vincitori del riconoscimento, vinto ieri da Harry Kane, quinto inglese nella storia a riuscirci.

Prima di Owen infatti, anche Stanley Matthews (Blackpool, 1956), il leggendario Bobby Charlton 10 anni dopo e Kevin Keegan, che ne vinse due consecutivi nel 1978 e nel 1979 con la maglia dell'Amburgo.

Pallone d'Oro: la domanda imbarazzante e la risposta di Owen

L'episodio è avvenuto sul red carpet della cerimonia, durante un'intervista all'ex attaccante di Liverpool e Real Madrid. Il giornalista di TV2 Sport gli ha domandato: "Qual è stato il tuo miglior piazzamento al Pallone d'Oro quando giocavi?". La risposta di Owen è stata tanto semplice quanto eloquente: "Beh, l'ho vinto nel 2001". Una replica che ha immediatamente messo in evidenza la gaffe del giornalista, il quale ha provato a rimediare con un poco convincente: "L'hai fatto, vero?".

5 maggio 2001: L'eroe della tripletta Michael Owen del Liverpool festeggia durante la partita della FA Carling Premiership contro il Newcastle United giocata ad Anfield, a Liverpool, Inghilterra. Il Liverpool ha vinto l'incontro 3-0. Credito obbligatorio: Michael Steele /Allsport

Per Michael Owen, il Pallone d'Oro del 2001 rappresenta il punto più alto di una stagione incredibile con la maglia del Liverpool, dove è stato il principale protagonista della straordinaria annata dei Reds, capaci di conquistare tre trofei quella stagione: Coppa UEFA, FA Cup e Coppa di Lega.

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I suoie le prestazioni decisive nelle competizioni nazionali ed europee gli permisero di conquistare il riconoscimento individuale più prestigioso di tutti. Owen riuscì a precedere nella votazione finale due nomi importanti come, entrando così nella storia del Pallone d'Oro e. Al termine di quella stagione, il bottino del Liverpool si arricchì ulteriormente con lae il, completando un periodo ricco di successi per il club inglese.

Ieri Harry Kane ha conquistato meritatamente il Pallone d'Oro 2026, dopo una stagione da 72 gol e 8 assist, diventando il primo calciatore inglese a vincere il premio dopo 25 anni, proprio da quando Owen aveva trionfato nel 2001.