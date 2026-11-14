Il calciomercato estivo del Barcellona ruota attorno alla ricerca disperata di un nuovo centravanti dopo l'addio di Robert Lewandowski. I blaugrana inseguono Julián Alvarez per un'estate intera, ma l'Atletico Madrid chiude le porte in faccia ai rivali in campionato. Arrivato a fine mercato, il club di Joan Laporta sceglie tra Georges Mikautadze e Gabriel Jesus, preferendo quest'ultimo perché il georgiano costava molto di più. L'attaccante del Villarreal sfiora così con un dito il suo sogno di mercato e confessa ai microfoni di DAZN il proprio amore per i colori catalani. "È sicuramente lusinghiero. Il Barça è il mio club del cuore, li guardo giocare fin da bambino. Ora sta a me continuare a lavorare per avere, perché no, la possibilità di andare in un grande club come quello", dichiara Mikautadze.

I numeri col Villarreal e lo sfogo sul minutaggio

Nella sua prima annata in Spagna con la maglia delil giocatore sbocciato a Lione dimostra di non essere solo unma anche un attaccante mobile capace di mandare in rete i compagni, chiudendo l'annata con 16 gol e 6 assist in 44 partite. Nonostante l'ottimo debutto inl'inizio della stagione 2026-27 porta con sé un po' di frustrazione per lo scarso minutaggio ricevuto finora. "È chiaro che con più tempo di gioco avrei più possibilità di segnare ed essere decisivo. Però sono uno che non molla mai e continuerò a lavorare per dimostrare al mister che ha torto a mettermi in panchina", aggiunge il bomber, autore comunque di 5 reti e 2 assist in 17 presenze.

VILLARREAL, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Georges Mikautadze del Villarreal CF festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Villarreal CF e SSC Napoli, disputata all'Estadio de la Cerámica il 13 ottobre 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La sfida a Mbappé, Raphinha e Alvarez

L'ex attaccante del Metz non nasconde una fiducia incrollabile nei propri mezzi ed è convinto di potersi imporre presto tra i grandidel campionato spagnolo. "Penso che non mi manchi molto, perché credo di avere le qualità e le capacità per essere uno dei migliori attaccanti della Liga", assicuraIn un torneo dominato da stelle assolute del calibro di Raphinha, Kylian Mbappé e Julián Alvarez, il centravanti georgiano punta dritto a prendersi anche lui la corona dei migliori.