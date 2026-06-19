Una partita storica, una data di quelle da segnare sul calendario. Si tratta di Tunisia-Giappone che non è storica in quanto tale ma perché si tratta del match numero mille giocato durante i Mondiali di calcio. La FIFA ha, giustamente, deciso di festeggiare e per farlò i giocatori saranno dotati di una patch sulle maglie e l'arbitro di una maglia speciale.

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Tunisia-Giappone: la partita numero mille della Coppa del Mondo

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Tunisia and Japan will make history when they contest this landmark fixture at the iconic Monterrey Stadium in Mexico on June 20. pic.twitter.com/2Xfp6dUN1z — FIFA (@FIFAcom) March 12, 2026

Maglie speciali per squadre e arbitro

Ne hanno fatta di strada i mondiali di calcio da quando debuttarono nel lontano 1930. Hanno scandito gli anni del secolo scorso e stanno scandendo quelli del nuovo millennio. E, difatti, il 20 si arriverà alla partita numero mille di questa lunga e bella storia. Ad avere l'onore di gicoare in questa gara saranno la Tunisia e il. La partita, che a prima vista può sembrare banale, non lo è. Non sembrava la più interessante del torneo e forse nemmeno del suo girone. Ma ha decisamente visto aumentare il suo appeal. La Tunisia deve vincere dopo la gara iniziale in cui ha preso cinque reti ad opera dellatanto da poi cambiare allenatore. Anche il Giappone deve fare punti, dopo aver offerto una buona prova contro la più quotataLe Aquile di Cartagine e i Samurai Blue indosseranno sulle loro magliette una patch che celebrerà l'evento. L'arbitro della gara, invece, il signorindosserà una maglietta speciale. Maglia che gli è stata consegnata nientemeno che dal capo degli arbitri FIFA: cioè il leggendario fischietto italiano. La storica nomina e la consegna della maglia sono state ufficializzate in un video promozionale dell'organo di governo del calcio mondiale. Insomma, non sarà solo la competizione più grande di sempre, ma anche quella che marca la millesima gara giocata nel corso della Coppa del Mondo.

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