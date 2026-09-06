Lionel Messi ci ha dato un piccolo assaggio della vita senza di lui. Nelle scorse settimane, il numero 10 dell'Inter Miami ha deciso di abbandonare la nazionale argentina, concludendo un grande pezzo di storia del calcio. Il suo addio all'Albiceleste ha scosso molte persone e appassionati, nonostante ce lo si aspettava per l'età avanzata e i grandissimi risultati ottenuti negli ultimi 2 Mondiali (coppa e finale) e nelle ultime Copa America. Tuttavia, il suo immenso talento non è stato ancora definitivamente abbandonato. L'argentino infatti continua a giocare a calcio negli USA, nella sua Miami insieme al vecchio compagno Luis Suarez e al connazionale Rodrigo De Paul. Dopo aver già portato un titolo, il primo della storia del club, Messi non si è ancora stufato di impressionare e vincere. Dopo il pareggio per 2-2 con l'Atlanta United, l'Inter Miami si trova al secondo posto della Eastern Conference e al terzo posto della classifica generale.

Il nuovo record infranto da Messi

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva il gioco durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Nella notte, si è così giocata Inter Miami-Atlanta United. Uno scontro apparentemente facile per il club della Florida, dato che i rossoneri si trovano nei bassifondi del campionato dell'est. L'Inter Miami è passata in vantaggio grazie alla rete dell'ex Manchester United Casemiro proprio su corner battuto da Leo Messi. Il talentuoso paraguaiano Almiron ha pareggiato i conti ma verso la fine del 1T, Suarez ha riportato in vantaggio la propria squadra grazie all'assist indiretto (secondo il sistema di valutazione della lega nord-americana) sempre del fuoriclasse argentino. Tuttavia, l'Atlanta ha pareggiato il match negli ultimi minuti di gioco grazie al penalty di Breel Embolo, nuovo acquisto.

Messi lo va a buscar a Junior Alonso por fantasma y al único que termina saludando es a Almirón https://t.co/vEvmLVbmGI pic.twitter.com/CohoFrjNg9 — Scalonados (@Scalonados) September 6, 2026

I due contributi alle reti del Miami da parte di Messi segnano un vero e proprio record per la MLS. La Pulga infatti, è diventato il primo giocatore nella storia del campionato nord-americano a partecipare 30 volte a una rete (18 gol e 12 assist) per tre stagioni consecutive.