Il 2018 è stato l'anno in cui Luka Modric è riuscito a interrompere una delle egemonie più lunghe nella storia del calcio. Il centrocampista croato conquistò il Pallone d'Oro davanti a Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann, diventando il primo giocatore diverso da Messi e Ronaldo a vincere il premio dal 2007. Per 10 edizioni, infatti, il trofeo era stato meritatamente diviso equamente tra l'argentino e il portoghese. In quella stagione fu protagonista di una cavalcata fino alla finale del Mondiale in Russia, perdendo solo contro la fortissima Francia di un giovane Kylian Mbappé.

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Pallonde d'Oro 2018: la telefonata di Pascal Ferré a Modric

Al programmadi, Ferré ha raccontato di aver contattato Modric perla vittoria del Pallone d'Oro. Il centrocampista, però, non rispose alla prima chiamata e. Quando Ferré gli comunicò ufficialmente la notizia, dall'altra parte della linea calò un silenzio che il giornalista inizialmente interpretò quasi come un

In realtà, Modric era stato travolto dall'emozione. Ferré ha raccontato di aver percepito le sue lacrime attraverso il telefono, mentre il croato cercava di rendersi conto di quello che gli era appena stato comunicato: "Mi richiamò cinque o sei minuti dopo, e gli dissi ufficialmente che aveva vinto. Gli diedi il benvenuto nella famiglia del Pallone d'Oro, ma dall'altra parte della linea sembrava non esserci nessuno".

Continua: "Ci fu un silenzio carico di emozione, potevo sentire le lacrime. Si ricompose chiedendomi se fosse vero".

MADRID, SPAGNA - 15 DICEMBRE: Luka Modric del Real Madrid presenta il suo Pallone d'Oro al pubblico prima della partita di La Liga tra Real Madrid CF e Rayo Vallecano de Madrid allo Stadio Santiago Bernabeu il 15 dicembre 2018 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Ha poi parlato di ciò che Modric gli disse qualche giorno dopo la telefonata: "Lo incontrai a Madrid qualche giorno dopo e parlammo di nuovo di quella telefonata, e mi disse che non aveva risposto perché, vedendo il mio nome nel telefono, aveva già capito cosa gli stessi per annunciare e aveva bisogno di qualche minuto per realizzare quello che stava accadendo".