Il retroscena raccontato da chi ha annunciato al croato la vittoria del Pallone d'Oro
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Il 2018 è stato l'anno in cui Luka Modric è riuscito a interrompere una delle egemonie più lunghe nella storia del calcio. Il centrocampista croato conquistò il Pallone d'Oro davanti a Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann, diventando il primo giocatore diverso da Messi e Ronaldo a vincere il premio dal 2007. Per 10 edizioni, infatti, il trofeo era stato meritatamente diviso equamente tra l'argentino e il portoghese. In quella stagione fu protagonista di una cavalcata fino alla finale del Mondiale in Russia, perdendo solo contro la fortissima Francia di un giovane Kylian Mbappé.
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Pallonde d'Oro 2018: la telefonata di Pascal Ferré a ModricAl programma After Foot di RMC, Ferré ha raccontato di aver contattato Modric per comunicargli personalmente la vittoria del Pallone d'Oro. Il centrocampista, però, non rispose alla prima chiamata e richiamò soltanto alcuni minuti più tardi. Quando Ferré gli comunicò ufficialmente la notizia, dall'altra parte della linea calò un silenzio che il giornalista inizialmente interpretò quasi come un problema di comunicazione.
In realtà, Modric era stato travolto dall'emozione. Ferré ha raccontato di aver percepito le sue lacrime attraverso il telefono, mentre il croato cercava di rendersi conto di quello che gli era appena stato comunicato: "Mi richiamò cinque o sei minuti dopo, e gli dissi ufficialmente che aveva vinto. Gli diedi il benvenuto nella famiglia del Pallone d'Oro, ma dall'altra parte della linea sembrava non esserci nessuno".
Continua: "Ci fu un silenzio carico di emozione, potevo sentire le lacrime. Si ricompose chiedendomi se fosse vero".
Ha poi parlato di ciò che Modric gli disse qualche giorno dopo la telefonata: "Lo incontrai a Madrid qualche giorno dopo e parlammo di nuovo di quella telefonata, e mi disse che non aveva risposto perché, vedendo il mio nome nel telefono, aveva già capito cosa gli stessi per annunciare e aveva bisogno di qualche minuto per realizzare quello che stava accadendo".
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