Il club di Premier League voleva un secondo parere medico prima della firma, ma alla fine il trasferimento è saltato e non giocherà neanche in Europa
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Gli ultimi giorni che ha trascorso Folarin Balogun, calciatore che veste la maglia del Monaco, non sono stati proprio memorabili. L'attaccante, infatti, nelle ultime ore di calciomercato avrebbe dovuto firmare per l'Everton andando, così, in Premier League. Tuttavia, il trasferimento è saltato e, come se non bastasse, l'allenetore del club monegasco Filipe Luis ha preso la decisione di escludere lo statunitense dalla lista UEFA dato che la sua squadra giocherà in Conference League.
Balogun, niente Everton ed esclusione dalla Conference LeagueNelle ultime ore della sessione di calciomercato terminata in questi giorni, il Monaco stava trattando con l'Everton per la cessione dell'attaccante della Nazionale Statunitense. Tuttavia, l'operazione non è andata a buon fine perché, secondo il noto quotidiano francese L'Equipe, la volontà di Balogun era quella di non firmare per il club inglese. Durante le visite mediche, la squadra di Liverpool aveva notato un problema che richiedeva una seconda opinione. Intanto, l'amministrato delegato del Monaco Thiago Scuro aveva l'accordo con gli inglesi ma, alla fine, il calciatore non ha voluto firmare.
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Secondo il già menzionato quotidiano transalpino, l'ex giocatore dell'Arsenal ha scelto di non mettere la firma perché ha sentito una mancanza di fiducia nei suoi parte della squadra inglese nel corso delle visite mediche. Nonostante quanto sia accaduto tra le parti, il giocatore potrebbe comunque essere ceduto in un campionato dove il calciomercato è ancora aperto. In aggiunta, il Monaco vorrebbe venderlo anche perché in attacco ci sono diversi calciatori a disposizione.
Alle ore 21:05 di questa sera andrà in scena il big match tra Paris Saint-Germain e Monaco valevole per la terza giornata della Ligue 1. Quasi sicuramente, Balogun non prenderà parte a quest'importante sfida. Inoltre, Filipe Luis ha deciso di non inserire l'attaccante nella lista dei calciatori che saranno a sua disposizione per la Conference League. Da quell'episodio che ha avuto luogo durante il Mondiale giocato quest'estate, il 2026 di Balogun ha preso una piega negativa.
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