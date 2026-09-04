Un ritorno in Premier League che avrebbe il sapore di una seconda occasione. Anthony Martial potrebbe tornare in Inghilterra, questa volta indossando la maglia dell’Everton. Il nome dell’ex Manchester United è stato infatti accostato ai Toffees nelle ultime ore, con il francese attualmente disponibile a parametro zero.

Everton: l'idea Martial per rinforzare l'attacco

Martial (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

L’Everton si ritrova con la necessità di aggiungere un attaccante alla rosa dopo un finale di mercato decisamente complicato. La cessione di Beto e soprattutto il mancato arrivo di Folarin Balogun, saltato proprio nelle battute conclusive della sessione, hanno lasciato Thierno Barry come unico centravanti di ruolo della prima squadra. Ed ecco allora l’ipotesi Martial. A 30 anni, il francese cerca l’occasione per rilanciare una carriera che, dopo l’addio al Manchester United nel 2024, non è più riuscita a raggiungere i livelli dei suoi anni migliori. Prima l’esperienza con l’AEK Atene, poi quella in Messico con il Monterrey, terminata anticipatamente. Martial è ora svincolato e sarebbe favorevole a un ritorno nel campionato più bello del mondo per indossare la casacca dei Toffees.

L'ultimo treno con fermata Liverpool, sponda Everton

MANCHESTER, INGHILTERRA - 27 APRILE: Anthony Martial del Manchester United affronta Pablo Zabaleta del Manchester City durante la partita di Premier League tra Manchester City e Manchester United all'Etihad Stadium, il 27 aprile 2017 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Per l’Everton rappresenterebbe una vera e propria scommessa. Martial conosce perfettamente la Premier League e, nelle giornate migliori, possiede ancora caratteristiche interessanti: tecnica, velocità, capacità di partire largo e giocare da centravanti. Il problema resta soprattutto la continuità, da sempre uno dei limiti della sua carriera. Ma per una squadra che ha bisogno di alternative immediate in attacco, un Martial a parametro zero potrebbe diventare un rischio calcolato. I Toffees potrebbero così regalargli l’ultima grande occasione per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire nel calcio inglese. La società inglese e l'entourage del giocatore sono in contatto per cercare di comprendere se ci sia la reale possibilità che l'attaccante sbarchi a Liverpool per indossare la maglia dell'Everton.