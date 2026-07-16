Il finale del Mondiale 2026 è ancora tutto da scrivere. Tuttavia, le finalista della Coppa del Mondo centro-nord-americana sono ufficialmente l'Argentina e la Spagna, reduci dalle rispettive vittorie in semifinale. La nazionale spagnola ha affrontato quella che sulla carta era la rosa più forte dell'intera competizione con ampio distacco. Il talento di Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola e Olise in attacco è bastato ai francesi per arrivare fino al penultimo atto della competizione. Tuttavia, l'organizzazione collettiva spagnola ha avuto relativamente pochi problemi vincendo agilmente per 2-0 grazie alle reti di Oyarzabal e Pedro Porro. I sudamericani invece, hanno dovuto sconfiggere l'Inghilterra di Thomas Tuchel grazie ad una feroce rimonta negli ultimi minuti di gioco (85' e 93'). Il piede di Messi è entrato in entrambe le marcature e ha permesso agli argentini di poter vivere la seconda finale consecutiva del torneo intercontinentale.

L'Argentina è una macchina da gol

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: L'argentino Enzo Fernández calcia il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo stadio Alberto J. Armando, il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Sembrerebbe quasi un caso che l'albiceleste sia arrivata ancora una volta all'ultimo atto della competizione internazionale. Eppure, le prestazioni fornite lungo l'intero arco del torneo hanno messo in evidenza il grande lavoro svolto dal CT Lionel Scaloni. Il tecnico ex Lazio ha organizzato la sua squadra secondo un 4-4-2 molto peculiare, che ha permesso al sacro talento di Lionel Messi di brillare forse per l'ultima volta. Le prestazioni altalenanti in difesa (a cui è mancato il giocatore dell'OM Leo Balerdi), sono state sovvertite dall'incredibile capacità offensiva della rosa e del suo diez.

Messi dominated as Argentina kept creating the perfect conditions for him.



🪘 Enzo controlled the rhythm.

↔️ The wide players stretched the pitch.

🧠 Messi attacked the space between the lines. pic.twitter.com/a1tGzRDUoC — Between The Posts (@BetweenThePosts) July 16, 2026

L'Argentina, rincorrendo gli avversari di partita in partita, è finita per conquistare un record importante. La scaloneta ha registrato il maggior numero di gol in un Mondiale nel XXI secolo. Infatti, nelle 7 partite disputate, l'albiceleste ha segnato 19 reti (record storico anche per la nazionale), superando il Brasile del 2002 e la Germania nel 2014, ferme entrambe a 18. Nella storia della Coppa del Mondo, solo Ungheria (27 gol, 1954), Germania Ovest (25, 1954), Francia (23, 1958) e Brasile (22, 1950) hanno fatto meglio.