Il Mondiale 2026 sta svolgendo al termine e sono state decretate le due finaliste dell'ultimo atto della manifestazione sportiva. Da una parte sarà presente la Spagna, pronta a conquistare il secondo titolo mondiale dopo aver vinto gli Europei soltanto 2 anni fa. Gli iberici partono favoriti grazie alla schiacciante prestazione degli uomini di De La Fuente sulla Francia di Didier Deschamps. La rosa transalpina era la più completa e qualitativamente forte del torneo, ma l'organizzazione collettiva della Spagna ha prevalso e Oyarzabal e Pedro Porro hanno fissato il match sul 2-0. Dall'altra parte ci sarà l'Argentina. La nazionale guidata da Lionel Scaloni ha compiuto un'altra impresa arrivando fino a questo punto, considerando il valore della rosa e l'età di Lionel Messi. Tuttavia, il CT ha messo il suo numero 10 nelle condizione di fiorire e proprio grazie all'ex blaugrana, l'albiceleste è finita in finale del torneo.

La falsa lite fra Bellingham e Messi

LONDRA, INGHILTERRA - 31 MARZO: Jude Bellingham, dell'Inghilterra, applaude i tifosi dopo l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Giappone allo stadio di Wembley, il 31 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

L'Argentina ha dovuto battere l'Inghilterra per arrivare all'ultimo atto della competizione intercontinentale. Una sfida molto sentita e attesa, considerando i precedenti calcistici e storici. Così, dopo un primo tempo di colpi e contro colpi, il secondo tempo ha mostrato l'incredibile forza della Scaloneta e la grande passività dei ragazzi di Tuchel. Lionel Messi ha condannato i Tre Leoni, passati in vantaggio con Anthony Gordon, con una splendida doppietta di assist. Prima per Enzo Fernandez e poi per Lautaro Martinez.

Tuttavia, Messi è entrato nelle discussioni social non solo per la prestazione calcistica ma anche per il battibecco con Jude Bellingham. Nel 1T, i due hanno avuto uno scambio acceso a proposito di un fallo non notato dal direttore di gara. Tuttavia, sia l'argentino che l'inglese hanno subito smontato l'accaduto, negando un litigio vero e proprio. Bellingham, autore delle reti che hanno condotto gli inglesi alla semifinale, si è espresso così sull'avvenimento: "Stavamo semplicemente discutendo di un fallo, nulla di importante. Ero certo che questa discussione sarebbe stata virale. Gli ho solo detto che quel fallo poteva benissimo essere sopportato da un calciatore del suo calibro. Per me rimane l'onore di averci giocato contro e ripeto che non abbiamo avuto nessun problema".