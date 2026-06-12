Il Mondiale 2026 è appena cominciato e per il Ghana non si prospetta un inizio spumeggiante. L'avventura della nazionale africana, inserita nel gruppo L insieme a Inghilterra, Croazia e Panama, si prepara a fare il proprio esordio nella competizione internazionale. Proprio a meno di una settimana dal debutto, però, il ct Carlos Queiroz ha dovuto fare i conti con una grossa perdita che riguarda uno dei giocatori più rappresentativi della squadra. Secondo quanto riportato da TheAthletic, Thomas Partey non sarà disponibile per la partita.

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Il motivo dell'assenza di Partey contro il Panama

Thomas Partey è uno dei pilastri storici e vice-capitano della nazionale africana. Con leha collezionato, diventando così uno degli idoli indiscussi dei tifosi del Ghana.

CARDIFF, Galles - Giugno 02: Thomas Partey del Ghana reagisce durante la partita di amichevole internazionale nel match tra Galles e Ghana al Cardiff City Stadium il 02 Giugno, 2026 in Cardiff, Galles. (Photo by Ryan Hiscott/Getty Images)

Secondo quanto riportato dal quotidiano TheAthletic, al centrocampista ghanese è stato negato l'ingresso in Canada, peaese che ospiterà la sfida tra Ghana e Panama. La decisione sembrerebbe collegata alla normativa canadese in merito alla situazione dell'immigrazione che coinvolge i giocatori del Regno Unito.

L'ex Arsenal è infatti attualmente coinvolyo in un procedimento legale ed è in attesa di processo. Al momento non è stato condannato, ma la legge canadese prevede restrizioni per persone coinvolte in determinate vicende giudiziare. Per questo motivo il centrocampista non ha ottenuto l'autorizzazione necessaria per entrare in Paese e raggiungere i propri compagni di squadra in vista dell'esordio il 18 Giugno alle ore 01.00

🚨🇬🇭 Thomas Partey, denied access to Canada and not available for Ghana opening game at the World Cup — reports @Dan_Sheldon_. pic.twitter.com/MnWUNNzHAD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Nessun rischio per il proseguimento del Mondiale

Per(ct del Ghana) si tratta di una grave perdita, considerando il ruolo centrale che Partey occupa non sono come giocatore ma anche come leader della squadra. Nonostante l'assenza nella gara d'esordio,. Il problema riguarda solo l'ingresso in Canada.

Questo significa che il vice-capitano resta a disposizione della nazionale africana per le partite che si disputeranno negli Stati Uniti, dove Le Black Stars affronteranno i prossimi impegni. Lo staff attende quindi di poterlo reintegrare in squadra già nelle prossime gare, che potrebbero rivelarsi decisive ai fini della qualificazione alle fasi ad eliminazione diretta. Al momento, però, tutte le attenzioni sono rivolte alla sfida delicatissima contro il Panama. In un torneo così competitivo e di breve durata, ogni errore può costare davvero caro.

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