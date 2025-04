Innovazioni tecnologiche: arriva la "Ref Cam"

Una delle novità più attese di questa edizione è l'introduzione della "Ref Cam", una telecamera indossata dagli arbitri che registrerà le loro decisioni e interazioni con i giocatori. Questa iniziativa mira a migliorare la trasparenza e l'educazione arbitrale, offrendo agli spettatori una prospettiva unica del gioco. Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della FIFA ha commentato "Riteniamo che sia una buona occasione per offrire agli spettatori un'esperienza nuova, in termini di immagini riprese da una prospettiva, da un angolo di visione, mai vista prima". "Ha anche uno scopo in termini di preparazione arbitrale, perché, ovviamente, avere la possibilità di vedere ciò che vede l'arbitro è importante nel debriefing, per valutare come è stata presa la decisione arbitrale. Quindi, è una combinazione di una nuova esperienza per i telecronisti e anche per scopi di preparazione".