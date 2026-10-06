La Coppa del Mondo 2026 è stata una delle competizioni più controverse della storia calcistica. Il rapporto tra il torneo calcistico più importante del mondo e la politica non è di certo recente, considerando i legami intessuti fra i regimi dittatoriali del '900 e l'organizzazione della competizione. Eppure, una manipolazione del torneo così esplicita si era vista raramente negli ultimi anni.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: England played against an INELIGIBLE player at the 2026 World Cup, with FIFA aware of the issue before the tournament even took place.



DR Congo goalkeeper Lionel Mpasi had NOT completed the required paperwork to switch his international representation from… pic.twitter.com/e3MWv7dIe5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 6, 2026

Il caso RD Congo

Le volontà die di Donald Trump hanno sempre avuto la meglio rispetto alla verità del campo. Dal tentativo di ammettere l'Italia al Mondiale al posto dell'Iran al clamoroso cartellino rosso revocato a, passando per il rifiuto della grafica delle maglie di Haiti e terminando infine con la clamorosa voce uscita delle ultime ore: l'della partecipazione al Mondiale da parte dellaLa Repubblica Democratica del Congo ha disputato un Mondiale più che dignitoso. La qualificazione era giunta attraverso una clamorosa quanto discussa vittoria ai calci di rigore contro lae grazie ad un 1-0 contro la Giamaica. Durante la Coppa del Mondo, i Leopardi sono passati in un girone complesso che comprendeva Portogallo (1-1), Colombia (sconfitta per 1-0) e Uzbekistan (vittoria per 3-1). Tuttavia, il percorso è stato interrotto precocemente per via della sconfitta ai sedicesimi di finale contro l'Inghilterra, nonostante il vantaggio ottenuto fino al 75', quandosi è scatenato con una doppietta per ribaltare il risultato.

LIEGI, BELGIO - 3 GIUGNO: Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo sventola una bandiera durante l'amichevole internazionale tra Danimarca e Repubblica Democratica del Congo allo Stade Maurice Dufrasne, il 3 giugno 2026 a Liegi, in Belgio. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

Eppure, secondo quanto riportato dalle inchieste di Le Monde e del New York Times, la nazionale africana non avrebbe dovuto prendere parte al torneo. La motivazione sarebbe da ricondursi all'ineleggibilità del portiere Lionel Mpasi, un dettaglio di cui la FIFA (nelle vesti di Gianni Infantino) era a conoscenza e che ha deciso deliberatamente di ignorare. All'interno del ricorso (sulla mancata idoneità di alcuni calciatori congolesi) presentato dalla Nigeria dopo la sconfitta ai playoff (inammissibile per questioni di tempo), è emerso che il calciatore non avesse ancora completato le pratiche per il cambio di cittadinanza, avendo giocato per le giovanili francesi. Con la vittoria a tavolino della Nigeria, la RD Congo non avrebbe giocato il playoff finale contro la Giamaica.