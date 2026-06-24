L'Inghilterra ha subito la prima battuta di arresto del suo Mondiale. La squadra allenata da Thomas Tuchel ha incontrato più difficoltà del previsto nella sua seconda partita del girone. Dopo la straordinaria prestazione contro la Croazia (vittoria per 4-2) durante il primo turno, ci si aspettava una prestazione altrettanto strepitosa contro una rosa di livello inferiore ai croati. Eppure, i Tre leoni hanno faticato molto a produrre occasioni da rete, tanto che alla fine, il numero di xG è stato solamente di 1.36. Le scelte di Tuchel sono state criticate, a partire dall'utilizzo di Anthony Gordon e non di Marcus Rashford. Tuttavia, tutto si deciderà nel prossimo match del gruppo L, quando gli inglesi giocheranno contro Panama e i ghanesi avranno in programma l'ostico match contro la Croazia. Per ora, Inghilterra e Ghana si godono la vetta a pri punti (4). Eppure, c'è stata qualche voce fuori dal coro sul match serale disputato dai Tre leoni...

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Guehi è soddisfatto della partita dell'Inghilterra

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Marc Guehi del Manchester City viene contrastato da Jorrel Hato del Chelsea durante la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Marc Guehi è partito titolare per la prima volta nella competizione. Con la Croazia avevano giocato Konsa e John Stones, relegando il giocatore del Manchester City alla panchina. Il suo match è stato ottimo, sull'app Sofascore, il suo rating è risultato essere il migliore: 8.3. Contro i ghanesi, il centrale del City ha giocato un grande numero di palloni (record di passaggi completati nel torneo) e ha vinto tanti duelli (7 a terra e 5 aerei).

Marc Guehi vs Ghana, #FIFAWorldCup:



Clean Sheet

143 Touches (Most)

126 Accurate Passes

98% Pass Accuracy

20 Passes Into Final Third

7 Was Fouled

7 Ground Duels Won

5 Aerial Duels Won

4 Clearances

4 Headed Clearances

3 Accurate Long Balls

2 Recoveries

1 Touch In Opposition Box pic.twitter.com/EkUitOzsbD — City Xtra (@City_Xtra) June 23, 2026

Guehi si è distinto anche per le sue dichiarazioni post-match al giornale TalkSport: "Secondo me abbiamo giocato un'ottima partita, nonostante il risultato non sia soddisfacente. Abbiamo creato parecchie occasioni e abbiamo portato a casa un buon clean sheet. Abbiamo degli ottimi spunti da cui ripartire in vista del prossimo match, del resto anche l'avversario era difficile da affrontare. Tanti giocatori di qualità e decisivi per quanto riguarda gli attacchi in contropiede".

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