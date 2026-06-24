Dopo la vittoria con la Croazia, l'Inghilterra si è fermata sullo 0-0 con il Ghana: un dato che ritorna spesso nella storia dei Tre Leoni
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L'Inghilterra è indiscutibilmente una delle selezioni storiche del Mondiale. Tuttavia, analizzando a fondo i dati statistici relativi alle partecipazioni alla fase finale della Coppa del Mondo, emerge un quadro decisamente singolare. Le statistiche ci restituiscono l'immagine di una squadra che, nel corso della sua storia nel torneo, ha sviluppato una particolare propensione per i pareggi (spesso privi di reti).
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Il primato assoluto dei pareggiGuardando i numeri complessivi, si nota subito un record assoluto che appartiene alla selezione inglese. L'Inghilterra è la squadra che ha accumulato il maggior numero di pareggi in tutta la storia del Mondiale. Nel dettaglio della sua lunga storia nel torneo, la nazionale britannica ha concluso in parità 23 incontri. Questo dato sottolinea una spiccata tendenza all'equilibrio, evidenziando una storica difficoltà nel far pendere l'ago della bilancia a proprio favore per ottenere l'intera posta in palio.
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La maledizione dello 0-0 e la difficoltà a fare golL'analisi di questa tendenza al pareggio diventa ancora più rivelatrice se si restringe il campo esclusivamente ai risultati a reti bianche. Anche in questa specifica classifica, la compagine inglese si trova al vertice. Nessun'altra nazionale ha infatti fatto registrare un numero così elevato di partite terminate con il punteggio di 0-0 ai Mondiali: sono state infatti ben 13. Questa statistica denota una ricorrente sterilità offensiva che ha spesso bloccato la squadra in fasi di stallo irrisolvibili.
A coronare il quadro statistico legato alla difficoltà nel trovare la via del gol, c'è un ulteriore record che rappresenta un unicum nella storia della competizione. L'Inghilterra detiene il primato per essere stata la prima squadra a non riuscire a segnare nemmeno una singola rete nel corso di una partita dei Mondiali pur potendo vantare un possesso palla schiacciante, pari al 78.8%.
Questa percentuale estrema certifica un dominio territoriale pressoché totale durante l'incontro, che però non si è tradotto in una reale pericolosità offensiva. Si tratta della dimostrazione statistica perfetta di come mantenere il controllo assoluto del pallone non garantisca, di per sé, la capacità di scardinare le difese avversarie in un palcoscenico competitivo come quello della Coppa del Mondo.
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