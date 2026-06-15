Il diez sta scaldando i motori in vista del suo esordio nella competizione intercontinentale: dal presidente del calcio spagnolo ai tifosi, tutti aspettano con ansia il 18enne

Pietro Rusconi

Lamine Yamal è pronto per prendersi il mondo. Alle 18 di oggi partirà la spedizione centro-nord-americana per la nazionale spagnola, candidata numero 1 alla vittoria del torneo. La Spagna di De la Fuente è la squadra col gioco più spettacolare e funzionale dell'intera competizione. Solo 2 anni fa era arrivata la conquista degli Europei dopo un torneo completamente dominato, non lasciando briciole a nazionali come Germania, Francia e Inghilterra. Grazie ad un affiatamento importante, dato dalla grande enclave catalana, la squadra gioca a memoria, trovandosi in maniera armoniosa e catturando l'avversario nella tela costruita dalle furie rosse. Gli Europei erano stati dominati soprattutto grazie alle prestazioni superlative dei due esterni: Lamine Yamal e Nico Williams. Tuttavia, entrambi arrivano alla grande manifestazione in condizioni precarie, considerando i guai fisici subiti negli ultimi due mesi coi rispettivi club. Nonostante le problematicità, la Spagna punta molto sulle due ali, soprattutto sul calciatore blaugrana.

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Lamine Yamal è il futuro del calcio mondiale

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LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Lamine Yamal, Nico Williams e Victor Munoz della Spagna interagiscono prima dell'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Lamine Yamal non partirà titolare nel match di stasera. Luis De la Fuente ha confermato che il calciatore parteciperà al match, ma a minutaggio ridotto considerando l'avversario e il percorso che faranno gli iberici nella competizione. L'ultimo MVP della Liga non dovrebbe essere rischiato contro Capo Verde, così da preparasi al meglio per il prosieguo della Coppa del Mondo. A sottolineare l'importanza fondamentale dell'esterno del Barcellona, ci ha pensato non solo il CT ma anche il presidente della Federcalcio spagnola.

Rafael Louzan, ai microfoni dell'AFP, ha speso parole di grande valore e importanza verso il 18enne spagnolo: "Nel suo prossimo futuro sicuramente c'è l'eredità di due colossi del calcio come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ha solo 18 anni ma è già un'icona del calcio mondiale e del calcio iberico. Nonostante non sia ancora al 100% fisicamente, sono sicuro che la squadra abbia tutte le caratteristiche per fare ottime partite anche senza di lui".

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