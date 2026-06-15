Lamine Yamal è pronto per prendersi il mondo. Alle 18 di oggi partirà la spedizione centro-nord-americana per la nazionale spagnola, candidata numero 1 alla vittoria del torneo. La Spagna di De la Fuente è la squadra col gioco più spettacolare e funzionale dell'intera competizione. Solo 2 anni fa era arrivata la conquista degli Europei dopo un torneo completamente dominato, non lasciando briciole a nazionali come Germania, Francia e Inghilterra. Grazie ad un affiatamento importante, dato dalla grande enclave catalana, la squadra gioca a memoria, trovandosi in maniera armoniosa e catturando l'avversario nella tela costruita dalle furie rosse. Gli Europei erano stati dominati soprattutto grazie alle prestazioni superlative dei due esterni: Lamine Yamal e Nico Williams. Tuttavia, entrambi arrivano alla grande manifestazione in condizioni precarie, considerando i guai fisici subiti negli ultimi due mesi coi rispettivi club. Nonostante le problematicità, la Spagna punta molto sulle due ali, soprattutto sul calciatore blaugrana.

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Lamine Yamal è il futuro del calcio mondiale

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Lamine Yamal, Nico Williams e Victor Munoz della Spagna interagiscono prima dell'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Lamine Yamal non partirà titolare nel match di stasera. Luis De la Fuente ha confermato che il calciatore parteciperà al match, ma a minutaggio ridotto considerando l'avversario e il percorso che faranno gli iberici nella competizione. L'ultimo MVP della Liga non dovrebbe essere rischiato contro Capo Verde, così da preparasi al meglio per il prosieguo della Coppa del Mondo. A sottolineare l'importanza fondamentale dell'esterno del Barcellona, ci ha pensato non solo il CT ma anche il presidente della Federcalcio spagnola.

🚨🇪🇸 Confirmed: Lamine Yamal is fit and ready to play.



“Lamine is in PERFECT conditions”, says Spain coach Luis de la Fuente. ✅ pic.twitter.com/O3IJnQ514N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Rafael Louzan, ai microfoni dell'AFP, ha speso parole di grande valore e importanza verso il 18enne spagnolo: "Nel suo prossimo futuro sicuramente c'è l'eredità di due colossi del calcio come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ha solo 18 anni ma è già un'icona del calcio mondiale e del calcio iberico. Nonostante non sia ancora al 100% fisicamente, sono sicuro che la squadra abbia tutte le caratteristiche per fare ottime partite anche senza di lui".

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