Il Gruppo C del Mondiale 2026 ha rispettato solo in parte i pronostici. In testa chiude il Brasile con 7 punti, gli stessi del sorprendente Marocco, mentre la Scozia deve accontentarsi del terzo posto e l'Haiti saluta la competizione senza punti.

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Brasile, primo posto senza strafare

La Seleçao ha chiuso il girone al primo posto grazie a una migliore differenza reti (

). Due vittorie e un pareggio per i verdeoro, che hanno dato l'impressione di avere ancora ampi margini di crescita.

Ciò che colpisce maggiormente è la solidità difensiva: un solo gol incassato in tre partite testimonia l'equilibrio trovato dalla squadra, che ha saputo gestire le gare con maturità. Il Brasile non ha ancora espresso il suo calcio più spettacolare, ma ha dimostrato di saper vincere anche senza brillare.

Marocco, un'altra favola possibile

Se c'è una squadra che esce rafforzata dalla fase a gironi è il

. I nordafricani chiudono con lo stesso bottino del Brasile, frutto di

, e con un ottimo score offensivo di

.

Dopo lo storico percorso a Qatar 2022, i marocchini confermano di essere ormai una realtà consolidata del calcio mondiale. Organizzazione, intensità e qualità tecnica rendono questa nazionale una delle possibili outsider del torneo.

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Scozia, occasione sprecata

La grande delusione del girone è la

. Gli scozzesi hanno raccolto appena

, con una sola vittoria e due sconfitte. Ancora più preoccupante il dato offensivo: appena

in tre partite.

La nazionale britannica non è mai riuscita a trovare continuità e ha pagato soprattutto le difficoltà nella costruzione del gioco e la scarsa incisività in attacco.

Haiti, Mondiale da dimenticare

Ultimo posto per

, che chiude il girone con

e una differenza reti pesantissima:

. La selezione caraibica ha mostrato coraggio e volontà, ma il divario tecnico con le altre tre nazionali è apparso evidente.

Il Gruppo C, dunque, promuove le due favorite, ma il Marocco manda un messaggio chiaro a tutte le pretendenti: questa squadra ha le qualità per sognare ancora in grande.

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