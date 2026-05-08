CF Montréal e Orlando City si sfideranno in un match decisivo della Major League Soccer il 9 maggio 2026 alle 22:30, allo Stade Saputo. Entrambe le squadre cercano di risalire in classifica e conquistare una vittoria che possa dare nuova linfa alla stagione. CF Montréal occupa attualmente il 27° posto con 9 punti, mentre Orlando City è leggermente più avanti, al 26° posto con 10 punti. Questo incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni, e ci si aspetta una partita intensa e combattuta.

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Il momento delle due squadre

Il CF Montréal arriva a questo match con risultati altalenanti: nelle ultime cinque partite ha ottenuto 3 vittorie e subito 2 sconfitte. L’ultimo successo è arrivato con un convincente 5-0 contro i Calgary Blizzard, un risultato che ha sicuramente dato morale alla squadra. Tuttavia, in una recente gara di MLS hanno subito una sconfitta per 3-1 contro l’Atlanta United FC, mostrando alcune difficoltà in difesa. Finora, il bilancio stagionale della squadra di Philippe Eullaffroy è di 3 vittorie e 7 sconfitte, e in casa hanno raccolto 2 successi e 1 sconfitta, rendendo cruciale una prestazione solida davanti al proprio pubblico.

Anche Orlando City sta vivendo un periodo simile, con 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. L’ultimo match li ha visti trionfare 4-3 contro l’Inter Miami CF, confermando la loro forza offensiva, sebbene la difesa resti un punto critico, con 32 gol subiti in stagione. La squadra guidata da Oscar Pareja ha finora collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, e in trasferta ha ottenuto solo 1 successo, 1 pareggio e 4 sconfitte, segnalando la necessità di trovare maggiore stabilità lontano dallo Stade Saputo.

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