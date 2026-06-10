Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. Nel corso della sua carriera, il portoghese ha avuto l'onore di allenare giocatori di spessore, tra questi anche Alvaro Morata. Proprio lo spagnolo, durante un'intervista concessa al Podcast El Camino de Mario, condotto dall'ex giocatore Mario Suarez, ha voluto ricordare alcuni momenti con lo Special One e il suo difficile addio all'Atletico Madrid.

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Morata e il suo legame con lo Special One

Tra i tanti temi affrontati nell'intervista, Morata ha ricordato gli anni trascorsi ale il ruolo fondamentale avuto danella sua crescita.

LISBONA, PORTOGALLO - GENNAIO 28: Jose Mourinho, Allenatore del Benfica reagisce durante la partita di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all' Estadio Da Luz il 28 Gennaio, 2026 in Lisbona, Portogallo. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

L'attaccante ha spiegato come il tecnico portoghese sia stato fondamentale nel suo percorso da giocatore. Infatti, l'ex tecnico dell'Inter è stato il primo a credere nelle sue qualità, offrendogli l'opportunità di affacciarsi al calcio dei grandi nonostante una concorrenza spietata:" Mourinho mi ha accolto davvero come un figlio, me lo ricordo ancora benisismo. Le persone che non lo vivono non possono sapere quanto sia divertente essere allenato da lui. Ha cercato anche di portarmi al Manchester United e in seguito alla Roma. Non capisco chi lo critica: ovunque ha allenato o ha vinto o è andato vicino alla vittoria, allenatori come lui non si trovano sempre. Lui ha creduto in me nonostante ci fossero giocatori di altissimo livello, ma mi ha fatto sentire parte integrante della squadra. Il Real ha fatto una scelta fantastica, saprà fare del suo meglio anche questa volta, ne sono certo, non ho dubbi sulla sua professionalità".

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Atletico Madrid: il rimpianto più grande

Tra i vari temi affrontati c'è stato anche l'addio all'. Morata ha ribadito che ancora oggi considera quella scelta la più dolorosa della sua carriera. L'exha raccontato il forte legame che aveva costruito con il clube che alcune vicende personali avevano influenzato il suo percorso: "Ancora oggi mi domando il perchè ho lasciato l'Atletico. Penso sia stato l'errore più grande della mia vita a livello professionale. Dopo la partita dinon so che mi è preso, mi sentito vuoto, non mi sentivo più all'altezza della situazione.".

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