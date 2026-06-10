Real Madrid e Adidas hanno ufficializzato il rinnovo del loro storico accordo di sponsorizzazione tecnica, estendendo la partnership per altri otto anni, fino al 2034. La notizia da continuità ad uno dei legami commerciali più longevi e fruttuosi della storia del calcio mondiale, iniziato originariamente nel 1980. Un cammino condiviso che ha visto il club sollevare 8 Champions League con il celebre marchio tedesco sul petto. Le indiscrezioni della testata spagnola, AS stimano il valore della sponsorizzazione intorno ai 120 milioni di euro all'anno, anche se i dettagli economici non sono ancora stati divulgati ufficialmente.

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Il comunicato ufficiale rilasciato dal Real Madrid sul suo sito

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annunciano il rinnovo per altri otto anni della loro partnership di maggior successo nel calcio mondiale. Formalizzata per la prima volta nel 1980, questa collaborazione tra adidas e Real Madrid ha reso il nostro club leader indiscusso del calcio europeo, con la conquista di otto titoli di Champions League indossando la maglia a tre strisce.

Ecco il comunicato ufficiale rilasciato dal Real Madrid nel suo sito ufficiale:

PARIGI, FRANCIA - 24 MAGGIO: FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 99/00, Parigi/St. Denis; REAL MADRID - VALENCIA CF 3:0; Fila posteriore da sinistra a destra: il PORTIERE Iker CASILLAS, Ivan CAMPO, Fernando REDONDO, Fernando MORIENTES, Nicolas ANELKA, Aitor KARANKA; Fila anteriore da sinistra a destra: Michel SALGADO, Roberto CARLOS, RAUL, Steve McMANAMAN, HELGUERA/REAL MADRID (Foto di Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Con oltre 35 anni di collaborazione, questa partnership si è contraddistinta per design che rendono omaggio alla storia, alla cultura e alla passione del Real Madrid . Dall'abbigliamento tecnico ad alte prestazioni indossato in campo da atleti come Zidane , Kroos , Beckham e Bellingham , fino ai capi che permettono ai tifosi di mostrare il loro sostegno in ogni aspetto della loro vita.

Tra le divise più celebri spiccano quella della stagione 2011/2012 con dettagli dorati, che rifletteva lo status regale del club durante una stagione storica in campionato, o la leggendaria maglia del Centenario della stagione 2001/2002: un capolavoro di bianco immacolato, immortalato dal gol vittoria di Zidane nella finale di Champions League".

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Real Madrid-Adidas, alcune tra le maglie più iconiche

Il primo capitolo indimenticabile dell'era moderna coincide con la maglia della stagione 1999/2000, caratterizzata dal leggendario sponsor Teka

. La versione da trasferta di quell'anno, completamente nera con dettagli arancioni e dorati, è rimasta scolpita nei ricordi dei tifosi grazie alla vittoria della Champions League a Parigi contro il Valencia.

Nel decennio successivo spicca la divisa della stagione 2011/2012, nota per l'introduzione dei dettagli dorati sul classico sfondo bianco. Le tre strisce, i loghi e i nomi dei calciatori impressi in oro segnarono l'annata della Liga dei record sotto la guida di José Mourinho e le la valanga di reti segnate da Cristiano Ronaldo.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 MAGGIO: Sergio Ramos del Real Madrid festeggia la segnatura del loro primo gol nei minuti di recupero durante la finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Atlético de Madrid all'Estadio da Luz il 24 maggio 2014 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Infine, la maglia della stagione 2013/2014 ha rappresentato una delle vette più alte della storia del Real Madrid, che sotto la guida di Carlo Ancelotti riuscì a portare a casa la tanto attesa decima Coppa dei Campioni. Quella maglia era caratterizzata da nome e numero in corsivo, compreso lo sponsor Fly Emirates nella parte anteriore della maglia e rimarrà per sempre nel cuore di tutti gli appassionati per via di quella finale contro i rivali dell'Atletico Madrid che fino alla fine avevano tenuto la partita sull'1-0 resistendo ai campioni del Real, ma un gol di Sergio Ramos allo scadere portò la partita ai supplementari, che poi finì 4-1 per i Blancos che vinsero finalmente la decima Champions League.

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