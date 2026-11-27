Sono passati più di 10 anni da quando l'Islanda ha stupito il mondo del calcio raggiungendo, contro ogni pronostico, i quarti di finale degli Europei del 2016 in Francia. Una Nazionale che, oltre ai risultati ottenuti sul campo, si è fatta conoscere per il forte legame tra i calciatori e i propri sostenitori, diventando la più grande rivelazione del torneo. Nelle scorse ore, però, una triste notizia ha colpito il calcio islandese: Ingvar Jonsson, uno dei tre portieri che hanno preso parte a quella storica spedizione, è morto all'età di soli 37 anni.

Islanda, addio a Ingvar Jonsson: l'annuncio del Vikingur

Come riportato dal Bild, lo scorso maggio al portiere islandese è stato diagnosticato un tumore maligno, che lo ha costretto ad allontanarsi dai campi e a sottoporsi a diversi mesi di chemioterapia, fino al 25 novembre, quando si è spento in compagnia dei propri cari.

A rendere pubblica la notizia nella serata di ieri è stato il Vikingur Reykjavik, club nel quale il portiere militava dal 2020, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social. Anche la Federcalcio islandese ha voluto ricordare il calciatore, ripercorrendo le tappe della sua carriera ed esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia.

NIZZA, FRANCIA - 27 GIUGNO: I giocatori dell'Islanda festeggiano la vittoria per 2-1 della loro squadra negli ottavi di finale di UEFA EURO 2016 tra Inghilterra e Islanda allo stadio Allianz Riviera il 27 giugno 2016 a Nizza, Francia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Nonostante la malattia, il Vikingur aveva deciso di prolungare il contratto del portiere fino al 2027. Soltanto un mese fa, inoltre, Jonsson aveva festeggiato insieme ai compagni la conquista del campionato, in quella che è stata la sua ultima apparizione pubblica.

Caricamento post Instagram...

Nel corso della sua carriera, Jonsson ha disputato quasi 400 partite a livello di club, vestendo diverse maglie tra Islanda, Norvegia e Danimarca. Tra le stagioni più importanti della sua carriera spicca quella del 2014, quando ha contribuito alla conquista del primo campionato islandese nella storia dello Stjarnan, che ha concluso il torneo senza nemmeno una sconfitta.

Con la nazionale maggiore ha invece collezionato 8 presenze, prendendo parte agli Europei del 2016 senza però mai scendere in campo. In quell'occasione, come tutti gli appassionati ricordano, l'Islanda ha eliminato l'Inghilterra agli ottavi di finale, imponendosi per 2-1, prima di arrendersi alla Francia padrona di casa ai quarti con il risultato di 5-2. Nel 2020 è tornato in patria per vestire la maglia del Vikingur Reykjavik, con cui ha superato le 200 presenze ufficiali, avendo modo di disputare anche Europa League e Conference.