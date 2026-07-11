L'ex proprietario e presidente dei Blues, che con lui hanno vinto diversi titoli, viene ricordato per il suo carattere schietto e controverso
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Il calcio inglese ha perso una figura di spicco del passato come Ken Bates. Nelle ultime ore, infatti, l'ex proprietario del Chelsea e del Leeds United è venuto a mancare all'età di 94 anni. Nato ad Ealing, quartiere di Londra, veniva ricordato per il suo carattere controverso. Le sue opinioni, spesso, dividevano non solo il pubblico ma anche gli stessi tifosi del Chelsea. Tra l'altro, nel 1982 ha acquistato i Blues per una sola sterlina dato che il club stava attraversando una gravissima crisi a livello finanziario.
Morto l'ex proprietario del Chelsea Ken Bates: aveva 94 anniNel 1982, il Chelsea era in seconda divisione e stava attraversando una gravissimi crisi finanziaria. Quell'anno, Bates ha preso la decisione di acquistare il club spendendo una sola sterlina. Con lui alla guida del club sono arrivati diversi trofei come due FA Cup, una Coppa di Lega, un Community Shield, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA entrambe vinte nel 1998. Il classe 1931 è stato proprietario del Chelsea fino al 2003, anno in cui l'ha venduto ad Abramovich per 140 milioni di sterline. Fino all'anno seguente ha ricoperto anche la carica di presidente. Dal 1997 al 2001 è stato presidente dello Stadio di Wembley e ha lasciato l'incarico dimettendosi.
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Nel mese di gennaio del 2005, il classe 1931 ha fatto il suo ritorno nel mondo del calcio acquistando il 50% delle quote del Leeds United, del quale è stato anche presidente. Coi Peacocks, però, non sono arrivati gli stessi risultati che ha ottenuto nei 21 anni al Chelsea. Nei primi due anni a Leeds, ha ricevuto parecchie critiche e nel 2007 ha venduto il club ad un ente di cui era amministratore. Bates ha lasciato definitivamente il Leeds United nel 2012, quando la GFH Capital ha acquistato tutte le quote del club.
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