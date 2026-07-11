Il calcio inglese ha perso una figura di spicco del passato come Ken Bates. Nelle ultime ore, infatti, l'ex proprietario del Chelsea e del Leeds United è venuto a mancare all'età di 94 anni. Nato ad Ealing, quartiere di Londra, veniva ricordato per il suo carattere controverso. Le sue opinioni, spesso, dividevano non solo il pubblico ma anche gli stessi tifosi del Chelsea. Tra l'altro, nel 1982 ha acquistato i Blues per una sola sterlina dato che il club stava attraversando una gravissima crisi a livello finanziario.

Morto l'ex proprietario del Chelsea Ken Bates: aveva 94 anni

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Nel 1982, il Chelsea era ine stava attraversando una gravissimi crisi finanziaria. Quell'anno, Bates ha preso la decisione di acquistare il club spendendo una sola sterlina. Con lui alla guida del club sono arrivati diversi trofei come due, una, un, lae laentrambe vinte nel. Il classe 1931 è stato proprietario del Chelsea fino al, anno in cui l'ha venduto adper. Fino all'anno seguente ha ricoperto anche la carica di presidente. Dalalè stato presidente dello Stadio di Wembley e ha lasciato l'incarico dimettendosi.Con un lungo comunicato ufficiale sul proprio sito, il Chelsea ha annunciato la triste notizia della scomparsa del suo ex proprietario e presidente. Il club di Londra ha voluto ricordare quanto fatto da Bates in quegli anni dall'acquisto ai vari successi ottenuti con il club passando anche per i vari acquisti dei Blues nella sua era comeed anche

Londra - 5 agosto 2003: Il proprietario del Chelsea Ken Bates sorride durante l'amichevole tra Watford e Chelsea al Vicaridge Road. Il Chelsea ha vinto la partita 4-1. (Foto di Clive Rose/Getty Images).

Nel mese di gennaio del 2005, il classe 1931 ha fatto il suo ritorno nel mondo del calcio acquistando il 50% delle quote del Leeds United, del quale è stato anche presidente. Coi Peacocks, però, non sono arrivati gli stessi risultati che ha ottenuto nei 21 anni al Chelsea. Nei primi due anni a Leeds, ha ricevuto parecchie critiche e nel 2007 ha venduto il club ad un ente di cui era amministratore. Bates ha lasciato definitivamente il Leeds United nel 2012, quando la GFH Capital ha acquistato tutte le quote del club.