L'ex proprietario e presidente dei Blues, che con lui hanno vinto diversi titoli, viene ricordato per il suo carattere schietto e controverso

Jacopo del Monaco
Yamal Lamine Keyne

Keyne più virale di Lamine! L'esultanza scatenata del piccolo Yamal alla vittoria della Spagna

Il calcio inglese ha perso una figura di spicco del passato come Ken Bates. Nelle ultime ore, infatti, l'ex proprietario del Chelsea e del Leeds United è venuto a mancare all'età di 94 anni. Nato ad Ealing, quartiere di Londra, veniva ricordato per il suo carattere controverso. Le sue opinioni, spesso, dividevano non solo il pubblico ma anche gli stessi tifosi del Chelsea. Tra l'altro, nel 1982 ha acquistato i Blues per una sola sterlina dato che il club stava attraversando una gravissima crisi a livello finanziario.

Morto l'ex proprietario del Chelsea Ken Bates: aveva 94 anni

Nel 1982, il Chelsea era in seconda divisione e stava attraversando una gravissimi crisi finanziaria. Quell'anno, Bates ha preso la decisione di acquistare il club spendendo una sola sterlina. Con lui alla guida del club sono arrivati diversi trofei come due FA Cup, una Coppa di Lega, un Community Shield, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA entrambe vinte nel 1998. Il classe 1931 è stato proprietario del Chelsea fino al 2003, anno in cui l'ha venduto ad Abramovich per 140 milioni di sterline. Fino all'anno seguente ha ricoperto anche la carica di presidente. Dal 1997 al 2001 è stato presidente dello Stadio di Wembley e ha lasciato l'incarico dimettendosi.
Chelsea chairman Ken Bates looks on
Caricamento post Instagram...
Con un lungo comunicato ufficiale sul proprio sito, il Chelsea ha annunciato la triste notizia della scomparsa del suo ex proprietario e presidente. Il club di Londra ha voluto ricordare quanto fatto da Bates in quegli anni dall'acquisto ai vari successi ottenuti con il club passando anche per i vari acquisti dei Blues nella sua era come Gianfranco Zola, Ruud Gullit, Roberto Di Matteo, Jimmy Hasselbaink ed anche Frank Lampard.

Chelsea chairman Ken Bates smiles
Londra - 5 agosto 2003: Il proprietario del Chelsea Ken Bates sorride durante l'amichevole tra Watford e Chelsea al Vicaridge Road. Il Chelsea ha vinto la partita 4-1. (Foto di Clive Rose/Getty Images).

Nel mese di gennaio del 2005, il classe 1931 ha fatto il suo ritorno nel mondo del calcio acquistando il 50% delle quote del Leeds United, del quale è stato anche presidente. Coi Peacocks, però, non sono arrivati gli stessi risultati che ha ottenuto nei 21 anni al Chelsea. Nei primi due anni a Leeds, ha ricevuto parecchie critiche e nel 2007 ha venduto il club ad un ente di cui era amministratore. Bates ha lasciato definitivamente il Leeds United nel 2012, quando la GFH Capital ha acquistato tutte le quote del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti