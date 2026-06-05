Il prossimo 2 luglio, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, si svolgerà la trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Si tratta di un riconoscimento molto importante, nato per celebrare i valori più autentici dello sport e per premiare ufficialmente quegli atleti che più si sono distinti per correttezza, lealtà e rispetto sia dentro che fuori dalle competizioni. Tra i grandi vincitori dell'edizione del 2026, presentati ufficialmente al Salone d'Onore del CONI, ci sarà l'ex attaccante di Cagliari e Chelsea, soprannominato da sempre Magic Box, Gianfranco Zola.

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Un parterre di grandi campioni internazionali

L'obiettivo principale dellaè quello di valorizzare gli atleti capaci di diventare dei modelli positivi per le nuove generazioni, dimostrando comee correttezza abbiano un valore che va ben oltre i sempliciagonistici. Proprio per questo motivo, oltre a, sul palco fiorentino verranno premiate diverseprovenienti da ognidel panorama sportivo.

LISBONA, PORTOGALLO - 10 DICEMBRE: L'ex giocatore ed esperto, Gianfranco Zola, parla prima della partita MD6 della fase di lega della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e SSC Napoli il 10 dicembre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Dal campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri al primatista mondiale del salto con l'asta Armand Duplantis, passando per la marciatrice Antonella Palmisano, il ciclista Achille Polonara, la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel e lo schermidore Daniele Garozzo.

Il messaggio del CONI e il valore del gioco pulito

Paganelli “Da Duplantis a Zola, grandissimi campioni al Fair Play Menarini” https://t.co/e1dp1jB5xE — Agenzia di Stampa ITALPRESS (@Italpress) June 4, 2026

A premiare gli sportivi ci sarà il presidente Luciano. Il numero uno delha voluto evidenziare con forza l'importanza di riconoscere non soltanto chile gare sul campo, ma anche chi ogni giorno rappresenta i veridello sport attraverso comportamentie un forte senso di responsabilità.

A trent'anni esatti dalla sua nascita, il Premio Fair Play Menarini continua a promuovere con successo una cultura sportiva interamente fondata su concetti cardine come l'inclusione, la lealtà e il cosiddetto gioco pulito.

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