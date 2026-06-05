L'ex stella Gianfranco Zola riceverà il Premio Internazionale Fair Play Menarini il 2 luglio a Firenze, insieme a stelle come Paltrinieri e Duplantis
Due punizioni, due gol: Bernabé come Zola, al Tardini nel derby del 1995 vs Piacenza...
Il prossimo 2 luglio, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, si svolgerà la trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Si tratta di un riconoscimento molto importante, nato per celebrare i valori più autentici dello sport e per premiare ufficialmente quegli atleti che più si sono distinti per correttezza, lealtà e rispetto sia dentro che fuori dalle competizioni. Tra i grandi vincitori dell'edizione del 2026, presentati ufficialmente al Salone d'Onore del CONI, ci sarà l'ex attaccante di Cagliari e Chelsea, soprannominato da sempre Magic Box, Gianfranco Zola.
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Un parterre di grandi campioni internazionaliL'obiettivo principale della Fondazione Fair Play Menarini è quello di valorizzare gli atleti capaci di diventare dei modelli positivi per le nuove generazioni, dimostrando come rispetto e correttezza abbiano un valore che va ben oltre i semplici successi agonistici. Proprio per questo motivo, oltre a Zola, sul palco fiorentino verranno premiate diverse celebrità provenienti da ogni disciplina del panorama sportivo.
Dal campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri al primatista mondiale del salto con l'asta Armand Duplantis, passando per la marciatrice Antonella Palmisano, il ciclista Achille Polonara, la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel e lo schermidore Daniele Garozzo.
Il messaggio del CONI e il valore del gioco pulitoA premiare gli sportivi ci sarà il presidente Luciano Buonfiglio. Il numero uno del CONI ha voluto evidenziare con forza l'importanza di riconoscere non soltanto chi vince le gare sul campo, ma anche chi ogni giorno rappresenta i veri valori dello sport attraverso comportamenti esemplari e un forte senso di responsabilità.
Paganelli “Da Duplantis a Zola, grandissimi campioni al Fair Play Menarini” https://t.co/e1dp1jB5xE— Agenzia di Stampa ITALPRESS (@Italpress) June 4, 2026
A trent'anni esatti dalla sua nascita, il Premio Fair Play Menarini continua a promuovere con successo una cultura sportiva interamente fondata su concetti cardine come l'inclusione, la lealtà e il cosiddetto gioco pulito.
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