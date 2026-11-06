Alla vigilia dell'ultimo turno di Liga, che si giocherà regolarmente nonostante l'ipotesi rinvio per la morte di Jesus de Miguel, è intervenuto in conferenza stampa José Mourinho. Il tecnico del Real Madrid, intenzionato a rosicchiare punti grazie all'agevole trasferta di Valencia, ha toccato diversi temi: dalle difficoltà perenni di Vinicius Jr. al ritiro di Cristiano Ronaldo dalla Nazionale portoghese, passando per il big match che chiuderà la dodicesima giornata tra Atletico Madrid e Barcellona. Il portoghese, come sempre, non ha avuto peli sulla lingua e ha lanciato una frecciatina al suo numero 7.

"La squadra viene prima di qualsiasi giocatore"

Il, dopo la maxi sosta di ottobre, ha centrato sette vittorie su sette tra, fra cui spicca il colpo nel Clasico al Camp Nou di. Per fare bottino pieno, dovrà vincere al Mestalla contro unpenultimo in classifica a 9 punti, e rosicchiare terreno a una tra, impegnate nel big match della domenica sera.schiererà la formazione tipo, ad eccezione di, ancora out per la squalifica rimediata 4 giornate fa contro il

ROME, ITALY - OCTOBER 14: Vinicius Junior del Real Madrid osserva durante la partita della Fase a Gironi della UEFA Champions League 2026/27 MD2 tra AS Roma e Real Madrid C.F. allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

Del brasiliano, sommerso dalle critiche per l'ennesima prestazione impalpabile contro l'AEK Atene, ne ha parlato così: "Per me la cosa più importante è la squadra. Non ho mai voluto danneggiare la squadra di mia spontanea volontà per il beneficio di un giocatore. Se fosse stato un altro giocatore e non Vinicius, la partita ad Atene sarebbe stata considerata normale. Vinicius dell'anno scorso mi ha eliminato dalla Champions League (contro il Benfica, ndr) e non c'è altra scelta che continuare a lavorare. C'è una cosa molto importante: l'amicizia dei suoi compagni di squadra, senza eccezioni".

🚨 José Mourinho: "Barca vs Atleti on Sunday? I want them both to lose." pic.twitter.com/DOf3cPDw30 — Madrid Zone (@theMadridZone) November 6, 2026

Il solito Mourinho