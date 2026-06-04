Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo

Un video diventato virale sui social e utilizzato come clamoroso annuncio durante la campagna elettorale del Real Madrid sarebbe in realtà stato creato con l'intelligenza artificiale. Al centro della vicenda c'è José Mourinho, l'ex allenatore portoghese dei Blancos. Il cui presunto messaggio di sostegno al presidente Florentino Pérez ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

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Il caso in Spagna e la durissima reazione di Mourinho

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, Mourinho avrebbe contattato direttamente il Benfica per chiarire la sua totale estraneità al filmato diffuso nelle ultime ore. L'ex tecnico di Real Madrid, Inter e Roma avrebbe spiegato di non aver mai registrato alcun video indossando la maglia del club spagnolo. Ma soprattutto di non aver autorizzato l'utilizzo della propria immagine per fini elettorali.

Il filmato era stato trasmesso in un momento particolarmente significativo della campagna per la presidenza del Real Madrid. Florentino Pérez. Infatti, avrebbe scelto di diffondere il breve contributo proprio mentre il suo sfidante Enrique Riquelme era ospite della trasmissione televisiva El Hormiguero, uno dei programmi più seguiti della televisione spagnola.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jose Mourinho called Benfica to tell them that the video that Florentino Pérez posted announcing his signing is AI made and NOT real.



— @Record_Portugal pic.twitter.com/TxCpy1KoIz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 4, 2026

Nel video, diventato rapidamente oggetto di condivisioni e commenti sui social network. Si vedeva Mourinho con una maglia del Real Madrid pronunciare una sola parola: “Sì”. Un messaggio breve ma dal forte impatto simbolico, interpretato da molti come un endorsement diretto alla candidatura di Pérez.

Le indiscrezioni pubblicate dalla stampa portoghese, tuttavia, hanno cambiato completamente la prospettiva sulla vicenda. Se confermata, l'ipotesi che il contenuto sia stato realizzato attraverso strumenti di intelligenza artificiale aprirebbe interrogativi importanti sull'utilizzo delle nuove tecnologie nelle campagne elettorali e nella comunicazione sportiva.

Il caso evidenzia ancora una volta come i contenuti generati artificialmente possano influenzare l'opinione pubblica e creare confusione, soprattutto quando coinvolgono personaggi di grande notorietà internazionale. In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte del Real Madrid o dello stesso Mourinho. La vicenda continua ad alimentare polemiche e discussioni nel mondo del calcio spagnolo ed europeo.

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