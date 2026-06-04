Florentino Perez inizia a delineare il nuovo Real Madrid. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del club madrileno (7 giugno), l'attuale presidente Florentino Perez prova a dipingere un primo quadro di ciò che sarebbero i blancos dopo una sua eventuale vittoria alle urne, nel testa a testa con l'altro grande candidato Enrique Riquelme. I sondaggi continuano a dare Perez come favorito, forte del suo slogan "Mucha historia por hacer" ("c'è ancora molta storia da scrivere"), e a rincarare la dose ci ha pensato proprio l'imprenditore e politico madridista annunciando quelli che potrebbero essere i primi colpi di un Real Madrid pronto a ripartire dopo le due deludenti stagioni.

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Mourinho e Konaté i primi colpi

Intervenuto ai microfoni di Diario AS,ha annunciato i prossimi colpi in caso di rielezione: "saranno i miei primi acquisti.è uno degli allenatori più forti del mondo e, negli anni precedenti, è stata una figura molto importante per i blancos. È l'allenatore della celebre Lega dei Record. Ha permesso al club di competere ad altissimi alti e ciò è stato fondamentale per permetterci di ottenere quello che avremmo vinto dopo". A tal proposito, è andato virale un video sui social dicon scritto "MOUcha historia por hacer" e un "si" del tecnico portoghese.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, presente alla partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Continuando, l'attuale numero uno della società madridista ha esaltato il mondo blancos affermando: "I migliori giocatori al mondo giocheranno al Real Madrid, fin quando sarò io il presidente. In vista della prossima annata miglioreremo la squadra con grandi giocatori in tutti i reparti". Aggiungendo poi: "Vinicius è uno dei giocatori più forti del pianeta ed è contento di vestire la maglia del Real. Ha ancora un anno nel suo contratto e c'è ancora tempo, però, sia io che lui vogliamo la sua permanenza a Madrid".

Florentino y su vídeo de campaña con Mourinho 🇵🇹🤯



“Moucha historia por hacer” 🗣️



📹 @Florentino2026_ pic.twitter.com/y7nElCfUN1 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 3, 2026

Le dichiarazioni su altri giocatori

Sempre nell'intervista a Diario AS,ha poi parlato di due giocatori chiave come: "Sono due talenti incredibili che tutte le grandi squadre sognerebbero di avere e noi abbiamo la fortuna di averli in rosa. Sicuramente, continueranno a indossare la maglia del Real. Un'opinione su? È uno dei migliori calciatori al mondo. Guardate le sue statistiche e già soltanto da lì vedrete le potenzialità di uno dei nostri. Nessuno dovrebbe mettere in discussione: darà tanto al Real Madrid e vincerà al 100%".

Chiudendo, non è mancato un commento sull'operazione Nico Paz: "Nico Paz rappresenta uno di quei grandi talenti cresciuti nel nostro settore giovanile, che in questo momento lottano per la maglia di grandi club europei. A Como, ha disputato una grande stagione e abbiamo l'opportunità di integrarlo in rosa quest'anno. Ma la decisione sarà presa insieme all'allenatore e al comparto tecnico".

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