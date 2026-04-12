Il Nantes insegue una salvezza piuttosto complicata, ma il tecnico del club spiega che i giocatori stanno dando il massimo

Gianmarco Inguscio Collaboratore 12 aprile - 10:06

Il Nantes sta vivendo una stagione difficile: la formazione gialloverde occupa la penultima posizione in Ligue 1 con appena 19 punti conquistati dopo le ventotto giornate di campionate disputate. Analizzando il tabellone dei risultati, si evince come il club francese sia protagonista di una stagione da dimenticare, infatti, ammonta soltanto a quattro il numero delle vittorie, mentre i pareggi sono sette. E le sconfitte ? Qui il numero cresce di colpo: sono diciassette i ko rimediati in campionato. Attualmente, la salvezza dista 8 punti, quando al termina della stagione restano soltanto sei giornate.

Un traguardo ancora raggiungibile, ma gli uomini di Vahid Halilhodžić sono costretti a vincere. Una vittoria che manca da sei giornate, dalla sfida casalinga contro il Le Havre terminata 2-0. Da quel momento il Nantes ha rimediato tre sconfitte consecutive e due pareggi. Ora il prossimo match sarà in casa contro il Brest, prima della grande sfida sul campo del PSG. A parlare del momento negativo del Nantes, è stato proprio il tecnico Halilhodžić nella conferenza stampa dopo l'ultimo pareggio con l'Auxerre.

Nantes, le parole del tecnico Vahid Halilhodžić — "I ragazzi hanno dato il massimo". Così il tecnico del Nantes dopo l'ultimo pareggio in campionato sul campo dell'Auxerre. Halilhodžić ha anche parlato della possibilità di raggiungere l'obiettivo finale: "Dobbiamo rimanere concentrati sulle partite che restano, perché nello sport tutto è possibile. Tutta la squadra sta facendo un lavoro fantastico e non raggiungere i risultati sperati dopo tanto lavoro è davvero frustrante. Il pareggio? - continua il tecnico - Volevamo vincere per rimontare in classifica".

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La situazione non è certo delle migliori, ma il Nantes ha ancora diritto a crederci fino a quando l'aritmetica non farà il suo corso. Così Halilhodžić: "La nostra situazione sta diventando sempre più difficile. Tutti noi, siamo sottoposti a una pressione importante. Non posso che essere dispiaciuto per il momento negativo di questo club". Infine, ha concluso: "Sto facendo il massimo per aiutare i ragazzi e provare a salvare il Nantes. Spero di riuscirci".