In Brasile il calcio non è quasi mai solo un gioco, men che meno nello Stato di Pernambuco, patria del Clube Nautico Capibaribe e dello Sport Club do Recife. È qui, nel Nord-Est del Paese, che da oltre un secolo va in scena una delle rivalità sportive più antiche e infuocate del Sudamerica: il Clássico dos Clássicos. L'origine stessa di questo nome è ciò che rende la sfida tra Nautico e Sport Recife una delle più affascinanti della storia del calcio.

Nautico-Sport Recife, le origini di una rivalità centenaria

Il primo capitolo di questa infinita saga fu scritto il 25 luglio 1909. All'epoca, il Nautico non era nemmeno una squadra di calcio, bensì unnato alla fine del XIX secolo sui moli di Recife. Nel 1905, reduce dagli studi in Inghilterra dove aveva appreso i segreti del football, cercò inizialmente di convincere i soci del club ad adottare la disciplina del pallone. Di fronte al loro netto rifiuto, decise di fondare la propria squadra: lo

Ci vollero quattro anni prima che il Nautico accettasse di cimentarsi col calcio e decidesse di sfidare proprio la neonata compagine rossonera. Il primo incontro si disputò sul campo del British Club e vide la vittoria del Nautico per 3-1. Da quel momento, le due anime di Recife trovarono nel rettangolo verde il terreno di scontro ideale per un'antitesi storica: la borghesia e l'élite nautica legata ai circoli fluviali contro il popolo e l'entusiasmo della piazza.

Vista del fiume Capibaribe e del Ponte Mauricio de Nassau a Recife, Brasile, circa 1955. (Foto di Spencer Griffin/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images)

L'origine del nome Clássico dos Clássicos

Con il passare dei decenni nacquero altre grandi sfide locali, ma quella tra Nautico e Sport ha mantenuto un'aura speciale. All'inizio la stampa brasiliana cercava spesso diai grandi duelli di Rio de Janeiro o San Paolo, per esempio definendo la sfida come il "Fla-Flu di Pernambuco". Ma l'orgoglioso popolo di Recife mal digeriva queste definizioni "importate".

La svolta avvenne negli anni Quaranta. Nel dicembre del 1940, la testata locale Jornal Pequeño iniziò a presentare il derby come la partita regina dello Stato. Qualche anno dopo, nel 1945, il celebre quotidiano Diário de Pernambuco consacrò definitivamente l'espressione. L'obiettivo dei cronisti dell'epoca era trovare un'etichetta autoctona, solenne ed elegante, capace di esprimere la supremazia storica del duello. Non si trattava di un semplice classico locale, ma del Clássico dos Clássicos, la sfida per antonomasia.

SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 19: Tifosi dello Sport incoraggiano la loro squadra durante la partita di Brasileirao 2025 tra Corinthians e Sport Recife alla Neo Quimica Arena il 19 aprile 2025 a San Paolo, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Sul terreno di gioco, questa definizione è stata confermata da battaglie epiche: dalle finali statali al cardiopalma (tra cui quella del 1977 durata ben 158 minuti), allo storico record del Nautico negli anni Sessanta, quando vinse sei titoli statali consecutivi (prima e unica squadra a riuscirci), fino all'unico incontro internazionale del 2013 in Copa Sudamericana.

La situazione attuale delle due squadre

In questa stagione le due storiche rivali di Recife si sono ritrovate una contro l'altra nelladel Brasileirão, dopo quattro anni di separazione al di fuori del campionato dello Stato di Pernambuco. A nove giornate dalla fine la situazione è molto diversa. Ilsi trova in quattordicesima posizione con 38 punti, a +8 sulla zona retrocessione e a -9 da quella playoff.

Lo Sport Recife è leggermente più avanti, a quota 44 punti e in piena lotta per tornare in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione. I rossoneri si trovano infatti a soli 3 punti dal sesto posto, che dà accesso agli spareggi, e a 7 dalla promozione diretta. Ma come per ogni derby, e soprattutto per il Clássico dos Clássicos, classifica e stato di forma svaniscono nel momento in cui l'arbitro fischia il calcio d'inizio.