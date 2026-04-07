Cuca svela un nuovo intervento al ginocchio per Neymar: probabile terapia PRP. A 34 anni, O Ney punta alla forma perfetta per convincere Carlo Ancelotti a convocarlo per l'imminente Coppa del Mondo con il suo Brasile

Francesco Intorre 7 aprile - 18:22

Il tempo stringe e il grande sogno dista ormai solo un paio di mesi. Neymar Jr, tornato a vestire la maglia del suo Santos in patria, non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca in vista dell'imminente Coppa del Mondo in programma a giugno. A svelare il piano d'azione del trentaquattrenne attaccante brasiliano è stato il suo attuale allenatore, Cuca.

Come riportato da ESPN, il tecnico ha confessato che l'ex stella di Barcellona e PSG si è sottoposta a un nuovo intervento al ginocchio proprio durante l'ultima sosta per le Nazionali. Una pausa forzata che gli è costata l'assenza nell'ultima sconfitta per 3-1 contro il Flamengo, ma che suona anche come un disperato tentativo di rimettersi a lucido dopo la pesante esclusione dai convocati del Brasile per le prestigiose amichevoli di preparazione contro Francia e Croazia del mese scorso. "Durante la pausa che abbiamo avuto, ha subito un intervento al ginocchio, quindi non si è allenato", ha spiegato Cuca ai cronisti.

La terapia PRP e la maratona di 13 partite di Neymar per sognare i mondiali — Nonostante l'allarme iniziale per l'ennesimo stop, l'operazione sembra far parte di un protocollo di recupero ben calcolato. Sebbene Cuca non abbia specificato la natura medica esatta dell'intervento, fonti vicine al giocatore riferiscono che Neymar si sia sottoposto a un trattamento con plasma ricco di piastrine (PRP).

Questa terapia all'avanguardia utilizza il sangue stesso dell'atleta per rigenerare i tessuti e accelerare la guarigione delle microlesioni, un aiuto fondamentale per un'articolazione martoriata dalla tragica rottura del crociato e del menisco subita nell'ottobre del 2023. Il mister del Santos ha poi rassicurato tutti sulle tempistiche di rientro: "Ha impiegato quattro o cinque giorni per riprendersi da questa procedura. Questa settimana ha lavorato su forza, velocità e resistenza. Sarà impaziente di giocare e farsi trovare pronto per le 13 partite consecutive che ci restano fino alla prossima sosta. Abbiamo usato questo tempo con lo staff medico per ricaricare i suoi livelli di energia fino a metà anno".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Il grande ostacolo chiamato Carlo Ancelotti — La vera sfida di Neymar, però, non si gioca solo sui campi del campionato brasiliano, ma nella mente del Commissario Tecnico della Seleção. Carlo Ancelotti osserva con estrema attenzione e lucidità ogni passo del fuoriclasse verdeoro. Nonostante un ulteriore intervento di routine al ginocchio lo scorso 22 dicembre e il recente, ma altalenante, ritorno in campo con il Santos, le prestazioni di Neymar non hanno ancora convinto del tutto l'allenatore italiano. Re Carlo esita a garantirgli un posto fisso, a scatola chiusa, nella spedizione per l'imminente Coppa del Mondo estiva.

Stiamo pur sempre parlando del miglior marcatore di tutti i tempi della Nazionale brasiliana, con ben 79 reti all'attivo e tre Mondiali già disputati alle spalle. Un bagaglio di esperienza e classe inestimabile che Neymar vuole mettere a disposizione del suo Paese per un'ultima, grandissima danza. Riuscirà l'asso del Santos a ritrovare la brillantezza necessaria per convincere definitivamente Ancelotti? I prossimi due mesi saranno quelli della verità.