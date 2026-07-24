Neymar torna al centro delle polemiche in Brasile e questa volta la risposta arriva direttamente dal diretto interessato. L’attaccante del Santos ha deciso di replicare alle critiche ricevute negli ultimi giorni dopo la discussa vicenda che lo ha visto protagonista fuori dal campo: la partecipazione a un torneo di poker mentre il club era impegnato nella preparazione di una partita.

Poker? No, Neymar si allena e lo testimonia sui social

Una situazione che ha fatto infuriare una parte della tifoseria del Santos, che ha messo in dubbio l’atteggiamento del numero 10 e il suo senso di responsabilità nei confronti della squadra. Il brasiliano, infatti,in Coppa Sudamericana e poco dopo era stato visto impegnato in un torneo di poker a San Paolo, scatenando un’ondata di commenti negativi sui social.

Le immagini hanno riacceso un vecchio dibattito attorno a Neymar: talento straordinario, ma spesso finito nel mirino per le sue scelte fuori dal rettangolo verde. Una parte dei tifosi ha interpretato quell’episodio come un segnale di scarso coinvolgimento in una fase delicata della stagione del Santos.

A difendere la scelta del giocatore era già intervenuto l’allenatore Cuca, spiegando che l’assenza non era legata a motivi disciplinari, ma a una gestione fisica del calciatore. Il tecnico aveva sottolineato come il calendario prevedesse diverse partite ravvicinate e che Neymar fosse rimasto ad allenarsi per arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti successivi.

Neymar no Instagram:



“Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida!” pic.twitter.com/BIXHfpSltO — DataFut (@DataFutebol) July 23, 2026

Neymar e la risposta social che ha acceso il dibattito

Poi è arrivato il messaggio dello stesso Neymar sui social., accompagnandolo con una frase diventata subito virale: "Posso allenarmi o continuerete anche voi a criticare? Pensate agli affari vostri".

Una risposta forte, nel classico stile Neymar, che dimostra quanto il giocatore senta il peso delle critiche e la necessità di difendere il proprio impegno quotidiano. Il brasiliano ha voluto ribadire di essere concentrato sul lavoro e sul ritorno in campo. Dopo un periodo nel quale ogni sua scelta viene osservata con attenzione. La vicenda racconta ancora una volta il rapporto complicato tra Neymar e il giudizio pubblico. Un campione capace di emozionare milioni di tifosi, ma sempre sotto una lente d’ingrandimento quando qualcosa accade lontano dal campo.