Il centravanti classe '90 Gianluca Lapadula, nato a Torino da madre peruviana, ha scelto di rappresentare la Nazionale sudamericana. Dopo un'intera carriera passata in Italia, tra Serie A, Serie B e Serie C, con l'esperienza di lusso al Milan, ha deciso di provare un'avventura in Patria. Ha firmato, infatti, con il club peruviano Universitario.

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La carriera di Lapadula

Si parlava di un possibile ritorno romantico al, drammaticamente retrocesso in Serie C, dove nella stagione 2015/16vinse il titolo di capocannoniere della Serie B con 27 reti in campionato e 3 ai play-off, determinanti per la promozione degli abruzzesi. Quella stagione, indimenticabile per i tifosi del Pescara , gli valse la chiamata del. Con i rossonerinon lascia il segno e, dopo appena una stagione, viene ceduto al. Da quel salto di categoria, forse troppo azzardato, il centravanti decide di fare un passo indietro tornando nella propria comfort zone, la tanto amata Serie B. Con le maglie disegna 63 gol in 185 partite.

LA SPEZIA, ITALY - JUNE 1: Gianluca Lapadula dello Spezia Calcio mostra la sua delusione durante la partita di Serie B tra Spezia Calcio e US Cremonese, finale dei play-off di Serie B, allo Stadio Alberto Picco il 1° giugno 2025 a La Spezia, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Guadagnatosi la nomea di bomber di provincia, Lapadula viene convocato in Nazionale italiana da Gian Piero Ventura in occasione dell'amichevole contro San Marino del 31 maggio 2017 in cui segnerà una tripletta. Non trattandosi di una gara ufficiale, Lapadula, che non verrà più convocato dagli Azzurri, apre le porte alla Nazionale peruviana. Convocato nella sosta di ottobre del 2020 per le qualificazioni al Mondiale 2022 ma è nella Copa America del 2021 che darà il meglio di sé con 3 gol messi a segno e quarto posto con il Perù nella competizione gestita dalla CONMEBOL.

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Una nuova e forse ultima avventura

Dopo la negativa ultima stagione in maglia, terminata con la retrocessione in Serie C,ha rescisso il contratto con i liguri. A farsi avanti per il bomber di provincia è stato il club peruviano dell'. Annunciato in pompa magna sui social, l'attaccante italoperuviano farà il suo debutto nel campionato di Clausura che inizierà il 17 luglio. Si tratta della sua prima esperienza in Perù a livello di club evuole, ancora una volta, lasciare il segno.

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