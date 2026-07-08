L'Olympique Marsiglia non riesce ad avere nemmeno un minuto di riposo. La squadra della Ligue 1 pensava di aver messo in soffitta tutte le problematicità degli ultimi anni, e invece all'improvviso si riaprono drammi e tensioni all'interno del club. Nell'ultimo biennio, l'OM ha fatto sognare i propri tifosi attraverso la nuova struttura societaria guidata dal trio Pablo Longoria-Medhi Benatia-Roberto De Zerbi. L'estate 2024 sembrava l'inizio di un sogno per i supporter marsigliesi, che ammaliati anche da un calciomercato estivo importante, per la prima volta dopo anni rivedevano la possibilità di giocarsi il campionato con il Paris Saint-Germain.

Tuttavia, dopo un ottimo secondo posto raggiunto nel 2024-25, seppur con qualche tensione di troppo, la stagione appena conclusa ha visto il definitivo naufragio del nuovo progetto tra febbraio e aprile, a causa delle frizioni e delle aspettative troppo forti. L'organigramma societario è modificato e ora al comando c'è un nuovo tirumvirato: Stéphane Richard, Grégory Lorenzi e Bruno Genesio.

Lorenzi è stato citato in tribunale dal Nizza

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: Una coreografia raffigurante i Beatles viene mostrata prima della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La nuova struttura societaria dell'Olympique Marsiglia voluta dallo statunitense Frank McCourt vede al timone Stéphane Richard, ex AD dell'importante compagnia telefonica francese Orange. Come DS è stato scelto Grégory Lorenzi, ex direttore sportivo del Brest e infine da pochi giorni è arrivato l'annuncio del tecnico francese Bruno Genesio, capace di riportare il Lille in Champions League.

🚨 OFFICIEL ! L'OGC NICE VA ASSIGNER EN JUSTICE LE DIRECTEUR SPORTIF DE L'OM, GRÉGORY LORENZI !!! ⚖️



C’est Maurice Cohen, président de l’OGC Nice, qui l’a annoncé en rappelant que Gregory Lorenzi avait signé son contrat avec le GYM avant de changer d’avis et de signer à l’OM.… pic.twitter.com/8AbLAy9uxL — Actu Foot (@ActuFoot_) July 8, 2026

Tuttavia, a scuotere l'ambiente dell'Olympique Marsiglia è stata la conferenza stampa del club Nizza a proposito del nuovo DS marsigliese. I rossoneri infatti hanno annunciato la volontà di citare in giudizio Grégory Lorenzi per questioni contrattuali non rispettate: "Il Nizza vuole solo avere rispetto, non riceviamo nulla in cambio. Lorenzi aveva firmato un contratto e poi ha cambiato idea, non abbiamo altre alternative se non portarlo in tribunale in settembre. Avevamo un contratto che gli permetteva di recedere sulla base di un'eventuale retrocessione del club, poi non avvenuta. Tuttavia, nonostante Lorenzi avessi firmato il documento, due settimane dopo mi ha chiamato (parla il presidente Jean-Pierre Rivère, n.d.r.) per vedermi e li avevo già capito tutto. Posso comprendere le pressioni ma lui aveva firmato con noi".