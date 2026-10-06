Nicolas Otamendi ha vissuto a Ezeiza l'ultima seduta di allenamento con l'Argentina, affidando ai social un messaggio carico di emozione, ricordi e gratitudine
Francia, lo spettacolo della Marsigliese cantata dai tifosi allo Stade de France
L'addio di Leo Messi alla Seleccion si avvicina sempre di più, ma anche quello di un perno fondamentale come Nicolas Otamendi. Dopo la decisione di chiudere la sua esperienza internazionale dopo il Mondiale, il difensore ha vissuto a Ezeiza l'ultimo allenamento con la maglia albiceleste insieme alla Pulce: un momento speciale, condiviso con un messaggio sui social.
Otamendi e l'ultimo allenamento: "Si chiude una parte enorme della mia vita"Nella giornata di ieri, 5 ottobre, Nicolas Otamendi ha partecipato all'ultima seduta di allenamento della Nazionale argentina, in vista dell'ultima amichevole contro il Benin, appuntamento fissato per celebrare anche e, soprattutto, l'addio di Lionel Messi alla Seleccion. Per il centrale, però, l'allenamento ha rappresentato qualcosa di altrettanto significativo. Al termine della giornata, il difensore ha pubblicato sui social una fotografia insieme al gruppo, allo staff tecnico e agli uomini della Federazione, accompagnandolo con un lungo messaggio in cui ha ripercorso le tappe di una carriera internazionale durata 17 anni, tra difficoltà, vittorie e sconfitte: "Oggi è stato il mio ultimo allenamento con la maglia dell'Argentina e mentre guardavo il campo, sono tornati tutti i ricordi. I primi passi, le difficoltà, le gioie, le lacrime, le vittorie e anche le sconfitte che ci hanno insegnato a rialzarci ancora e ancora", ha raccontato Otamendi.
Caricamento post Instagram...
Il saluto a Messi: "Un giorno dedicato al migliore di sempre"Nella notte italiana, l'Argentina saluterà contemporaneamente Leo Messi e Nicolas Otamendi, autori di più di 300 presenze complessive e assoluti perni della storia recente dell'Argentina. Il pensiero finale del difensore, perciò, va anche al numero 10, con cui ha condiviso parte di storia della Selecciòn con trofei ambiti come le due Coppa America e la Coppa del Mondo, racchiudendo tutto il legame tra due protagonisti assoluti: "Sarà un giorno speciale per tutti, dedicato al migliore giocatore di tutti i tempi, è stato un privilegio far parte della tua storia", ha concluso Otamendi, pronto a chiudere una storia iniziata nel 2009 e dopo 139 presenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Senza Mbappé ci pensa Olise a illuminare la Francia: incetta di record per l'ala del Bayern Monaco
Calcio Estero
Il Barcellona blinda il suo fuoriclasse Raphinha: rinnovo fino al 2030
Calcio Estero
Zanetti elogia Messi: "Ha unito un'intera Nazione, gli va solo detto grazie. Lautaro? Un leader"
Calcio Estero
Tutto pronto per la festa d'addio di Messi! La Pulce: "Momenti speciali che mi mancheranno"
Calcio Estero
Zidane difende Dembélé dopo Francia-Belgio: "Non c'è alcun problema"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti