L'addio di Leo Messi alla Seleccion si avvicina sempre di più, ma anche quello di un perno fondamentale come Nicolas Otamendi. Dopo la decisione di chiudere la sua esperienza internazionale dopo il Mondiale, il difensore ha vissuto a Ezeiza l'ultimo allenamento con la maglia albiceleste insieme alla Pulce: un momento speciale, condiviso con un messaggio sui social.

Otamendi e l'ultimo allenamento: "Si chiude una parte enorme della mia vita"

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Nella giornata di ieri, 5 ottobre,ha partecipato all'ultima seduta di allenamento della Nazionale argentina, in vista dell'ultima amichevole contro il, appuntamento fissato per celebrare anche e, soprattutto, l'addio dialla Seleccion. Per il centrale, però, l'allenamento ha rappresentato qualcosa di altrettanto. Al termine della giornata, il difensore ha pubblicato sui social unainsieme al gruppo, allo staff tecnico e agli uomini della Federazione, accompagnandolo con un lungoin cui ha ripercorso le tappe di una carriera internazionale durata, tra difficoltà, vittorie e sconfitte: "Oggi è stato il mio ultimo allenamento con la maglia dell'Argentina e mentre guardavo il campo, sono tornati tutti i ricordi. I primi passi, le difficoltà, le gioie, le lacrime, le vittorie e anche le sconfitte che ci hanno insegnato a rialzarci ancora e ancora", ha raccontato Otamendi.Il difensore, ha poi sottolineato il significato più profondo di averil proprio Paese, ringraziando poi i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso degli anni, definendo quella giornata come ladi un capitolo fondamentale della propria vita, e non solo carriera sportiva: "Rappresentare il mio Paese è stato molto più che un sogno realizzato, è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Oggi termina un allenamento, ma si chiude anche una parte enorme della mia vita", ha scritto l'argentino.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Nicolas Otamendi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il saluto a Messi: "Un giorno dedicato al migliore di sempre"

Nella notte italiana, l'saluterà contemporaneamente, autori di più dicomplessive e assoluti perni della storia recente dell'Argentina. Il pensiero finale del difensore, perciò, va anche al numero 10, con cui haparte di storia della Selecciòn con trofei ambiti come le due Coppa America e la Coppa del Mondo, racchiudendo tutto iltra due protagonisti assoluti: "Sarà un giorno speciale per tutti, dedicato al migliore giocatore di tutti i tempi, è stato un privilegio far parte della tua storia", ha concluso Otamendi, pronto auna storia iniziata nel 2009 e dopo 139 presenze.