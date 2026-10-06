Nicolas Otamendi ha vissuto a Ezeiza l'ultima seduta di allenamento con l'Argentina, affidando ai social un messaggio carico di emozione, ricordi e gratitudine

Alex Bianchi
France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3

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L'addio di Leo Messi alla Seleccion si avvicina sempre di più, ma anche quello di un perno fondamentale come Nicolas Otamendi. Dopo la decisione di chiudere la sua esperienza internazionale dopo il Mondiale, il difensore ha vissuto a Ezeiza l'ultimo allenamento con la maglia albiceleste insieme alla Pulce: un momento speciale, condiviso con un messaggio sui social.

Otamendi e l'ultimo allenamento: "Si chiude una parte enorme della mia vita"

Nella giornata di ieri, 5 ottobre, Nicolas Otamendi ha partecipato all'ultima seduta di allenamento della Nazionale argentina, in vista dell'ultima amichevole contro il Benin, appuntamento fissato per celebrare anche e, soprattutto, l'addio di Lionel Messi alla Seleccion. Per il centrale, però, l'allenamento ha rappresentato qualcosa di altrettanto significativo. Al termine della giornata, il difensore ha pubblicato sui social una fotografia insieme al gruppo, allo staff tecnico e agli uomini della Federazione, accompagnandolo con un lungo messaggio in cui ha ripercorso le tappe di una carriera internazionale durata 17 anni, tra difficoltà, vittorie e sconfitte: "Oggi è stato il mio ultimo allenamento con la maglia dell'Argentina e mentre guardavo il campo, sono tornati tutti i ricordi. I primi passi, le difficoltà, le gioie, le lacrime, le vittorie e anche le sconfitte che ci hanno insegnato a rialzarci ancora e ancora", ha raccontato Otamendi.
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Il difensore, ha poi sottolineato il significato più profondo di aver rappresentato il proprio Paese, ringraziando poi i tifosi per il sostegno ricevuto nel corso degli anni, definendo quella giornata come la conclusione di un capitolo fondamentale della propria vita, e non solo carriera sportiva: "Rappresentare il mio Paese è stato molto più che un sogno realizzato, è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Oggi termina un allenamento, ma si chiude anche una parte enorme della mia vita", ha scritto l'argentino.

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BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Nicolas Otamendi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il saluto a Messi: "Un giorno dedicato al migliore di sempre"

Nella notte italiana, l'Argentina saluterà contemporaneamente Leo Messi e Nicolas Otamendi, autori di più di 300 presenze complessive e assoluti perni della storia recente dell'Argentina. Il pensiero finale del difensore, perciò, va anche al numero 10, con cui ha condiviso parte di storia della Selecciòn con trofei ambiti come le due Coppa America e la Coppa del Mondo, racchiudendo tutto il legame tra due protagonisti assoluti: "Sarà un giorno speciale per tutti, dedicato al migliore giocatore di tutti i tempi, è stato un privilegio far parte della tua storia", ha concluso Otamendi, pronto a chiudere una storia iniziata nel 2009 e dopo 139 presenze.

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