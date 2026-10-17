La marcia verso la promozione diretta in Bundesliga del Norimberga, guidato dallo storico centravanti tedesco, oggi allenatore, Miroslav Klose, ha subìto un contraccolpo nella trasferta di Cottbus. La partita, terminata 1-1, mantiene l'Hertha Berlino saldo al primo posto, a +4 sulla squadra di Mohamed Alì Zoma. Proprio il centravanti della Nazionale italiana è stato, suo malgrado, protagonista in negativo della serata, uscendo anzitempo dal campo a causa di un infortunio.

Norimberga in ansia

Nel corso della sfida giocata al LEAG Energie Stadion, casa del, l'attaccante italiano è caduto rovinosamente al sesto minuto di gioco del primo tempo. Si è immediatamente toccato la spalla, rimasta sotto nel momento dell'impatto con il suolo. Ha provato a stringere i denti, restando in campo fino al trentatreesimo, ma il dolore aumentava minuto dopo minuto eè stato costretto a sostituirlo.

NUREMBERG, GERMANY - AUGUST 09: Mohamed Ali Zoma di Norimberga osserva durante la partita di 2. Bundesliga 2026/27 tra 1. FC Norimberga e SG Dynamo Dresda al Max-Morlock-Stadion il 9 agosto 2026 a Norimberga, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Uscito fra le lacrime per il dolore provato, si è diretto immediatamente negli spogliatoi. Dal club e da fonti vicine filtra una possibile lussazione della spalla, in attesa degli esami medici per fare chiarezza sulla diagnosi. Qualora le sensazioni venissero confermate, Klose dovrà fare a meno del capocannoniere della squadra e dell'intero campionato, con sette reti in otto partite.

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