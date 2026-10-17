Fiato sospeso per Miroslav Klose, allenatore del Norimberga: Mohamed Alì Zoma cade male sulla spalla ed esce in lacrime
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
La marcia verso la promozione diretta in Bundesliga del Norimberga, guidato dallo storico centravanti tedesco, oggi allenatore, Miroslav Klose, ha subìto un contraccolpo nella trasferta di Cottbus. La partita, terminata 1-1, mantiene l'Hertha Berlino saldo al primo posto, a +4 sulla squadra di Mohamed Alì Zoma. Proprio il centravanti della Nazionale italiana è stato, suo malgrado, protagonista in negativo della serata, uscendo anzitempo dal campo a causa di un infortunio.
Norimberga in ansiaNel corso della sfida giocata al LEAG Energie Stadion, casa del Cottbus, l'attaccante italiano è caduto rovinosamente al sesto minuto di gioco del primo tempo. Si è immediatamente toccato la spalla, rimasta sotto nel momento dell'impatto con il suolo. Ha provato a stringere i denti, restando in campo fino al trentatreesimo, ma il dolore aumentava minuto dopo minuto e Klose è stato costretto a sostituirlo.
Uscito fra le lacrime per il dolore provato, si è diretto immediatamente negli spogliatoi. Dal club e da fonti vicine filtra una possibile lussazione della spalla, in attesa degli esami medici per fare chiarezza sulla diagnosi. Qualora le sensazioni venissero confermate, Klose dovrà fare a meno del capocannoniere della squadra e dell'intero campionato, con sette reti in otto partite.
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Ha convinto Mancini?L'exploit di Alì Zoma al Norimberga ha attirato l'attenzione di Roberto Mancini che, sfruttando i quattro impegni ravvicinati in Nations League, ha deciso di convocarlo, insieme a una serie di calciatori mai stati nell'orbita della Nazionale. Con la maglia azzurra, però, è sceso in campo soltanto per 10 minuti, nella sconfitta all'esordio contro il Belgio. Zoma è stato convocato per la trasferta allo Stade de France, pur senza scendere in campo e osservando da vicino il pareggio dei suoi compagni. Il CT ha annunciato che ci saranno inevitabilmente dei tagli in vista della prossima sosta di novembre e l'infortunio alla spalla, nonostante i tanti gol segnati in Zweite Bundesliga, potrebbero propendere verso la non convocazione.
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