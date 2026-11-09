Spiacevole episodio in Norvegia durante la sfida tra Tromso e Bodo Glimt, terminata 0-2 in favore degli ospiti, con il crollo di una parte della tribuna dello stadio che ha provocato momenti di grande apprensione tra i tifosi presenti.

Il cedimento ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi e delle autorità locali, costringendo a sospendere temporaneamente la partita e coinvolgendo quattro persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale, mentre le altre non avrebbero riportato gravi conseguenze e sarebbero state assistite sul posto. Le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell'area hanno permesso successivamente di riprendere regolarmente il gioco, dopo alcuni momenti di forte preoccupazione sugli spalti.

Crolla una parte della tribuna durante Tromso-Bodo Glimt: quattro tifosi coinvolti

Il cedimento si è verificato poco prima dell'intervallo, quando una parte del settore riservato ai sostenitori ospiti, provocando la caduta di alcuni tifosi. La situazione ha richiesto l'immediato intervento del personale sanitario e delle forze dell'ordine, mentree mettere in sicurezza l'area interessata.

Le prime ricostruzioni hanno evidenziato che il cedimento ha interessato il settore destinato ai sostenitori del Bodo Glimt, dal quale alcuni tifosi sono precipitati attraverso un'apertura formatasi nella struttura. Secondo quanto comunicato dalla polizia, sono state quattro le persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata in ospedale per una frattura alle costole, come riferito dai familiari all'emittente norvegese NRK.

BREAKING: A football match between Tromsø IL and Bodø/Glimt in Norway’s top-flight Eliteserien has been suspended after part of the away supporters’ stand at Alfheim Stadium reportedly collapsed.



The incident occurred around the 40th minute, with the score 0-0. Several… pic.twitter.com/4bj6QKDwEW — GlobalWire (@_GlobalWire_) November 8, 2026

Dopo l'evacuazione del settore ospiti e le necessarie verifiche di sicurezza, le due squadre sono tornate in campo e la partita è ripresa dopo circa, concludendosi sulin favore del Bodo Glimt grazie alla doppietta di. Nel frattempo, la polizia norvegese ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente, accertare le cause del cedimento e verificare eventuali carenze nella sicurezza della struttura.