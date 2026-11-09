Partita sospesa temporaneamente e poi ripresa al termine dell'intervento dei soccorsi, con quattro persone ferite, una delle quali ha riportato una frattura.
Follia da Champions, un tifoso del Bodo si fa tagliare i capelli allo stadio per festeggiare la vittoria
Spiacevole episodio in Norvegia durante la sfida tra Tromso e Bodo Glimt, terminata 0-2 in favore degli ospiti, con il crollo di una parte della tribuna dello stadio che ha provocato momenti di grande apprensione tra i tifosi presenti.
Il cedimento ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi e delle autorità locali, costringendo a sospendere temporaneamente la partita e coinvolgendo quattro persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale, mentre le altre non avrebbero riportato gravi conseguenze e sarebbero state assistite sul posto. Le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell'area hanno permesso successivamente di riprendere regolarmente il gioco, dopo alcuni momenti di forte preoccupazione sugli spalti.
Crolla una parte della tribuna durante Tromso-Bodo Glimt: quattro tifosi coinvoltiIl cedimento si è verificato poco prima dell'intervallo, quando una parte del settore riservato ai sostenitori ospiti ha improvvisamente ceduto, provocando la caduta di alcuni tifosi. La situazione ha richiesto l'immediato intervento del personale sanitario e delle forze dell'ordine, mentre la gara è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l'area interessata.
Le prime ricostruzioni hanno evidenziato che il cedimento ha interessato il settore destinato ai sostenitori del Bodo Glimt, dal quale alcuni tifosi sono precipitati attraverso un'apertura formatasi nella struttura. Secondo quanto comunicato dalla polizia, sono state quattro le persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata in ospedale per una frattura alle costole, come riferito dai familiari all'emittente norvegese NRK.
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