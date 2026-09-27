Prosegue la sosta per le Nazionali e nella serata di domenica è previsto il match tra Norvegia e Portogallo. La gara è in programma alle ore 20:45 allo stadio Ullevaal di Oslo e sarà arbitrata dal francese Letexier. C'è grande attesa soprattutto per vedere Haaland contro CR7, in questa sfida quasi inedita tra i due nel rappresentare i rispettivi Paesi. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Norvegia-Portogallo.

I precedenti tra le due squadre

Norvegia e Portogallo si sono incontrate solo: 6 durante le qualificazioni agli Europei e 5 in amichevole. Il bilancio è nettamente favorevole ai lusitani, i quali hanno portato a casa il risultato in ben 8 occasioni. Una sola la vittoria norvegese, mentre 2 sono i pareggi. Anche il dato dei gol è tutto per la squadra ospite, conavversarie. Il capocannoniere di questa sfida ècon 5.

LISBON, PORTUGAL - JUNE 04: Cristiano Ronaldo del Portogallo Portugal calcia una punizione verso la barriera norvegese durante la partita del Gruppo H di qualificazione a EURO 2012 tra Portogallo e Norvegia allo stadio do Sport Lisboa e Benfica il 4 giugno 2011 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Concentrandosi solo sulle partite ufficiali, 5 di queste sono finite con il successo per il Portogallo, mentre 1 con quello della Norvegia. Il confronto tra le due squadre manca però dal 2016, quando la situazione era ben diversa, soprattutto per quanto riguarda la squadra del Nord Europa. Per Haaland, infatti, è la prima volta contro Cristiano Ronaldo in Nazionale. Per il campione portoghese è invece solo la seconda contro i Leoni.

Le probabili formazioni

: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup.: Stale Solbakken.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Ct: Jorge Jesus.

Norvegia-Portogallo, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la sfida è molto equilibrata. La, forte del sostegno del pubblico di casa, viene data a una quota tra il 2.40 e il 2.50. Appena sopra i lusitani, dati a 2.60. Meno probabile il pareggio, tra il 3.55 e il 3.60. La squadra diretta da Solbakken ha vinto la prima partita del Gruppo 4 di Nations League, battendo la Danimarca 3-2. Il Ct dovrà fare a meno di Wolfe, espulso nei minuti finali del match.

Anche il Portogallo ha vinto la gara d'apertura, superando solo per 1-0 il Galles nonostante i più di 20 tiri verso la porta difesa da Ward. Nella ripresa Ronaldo si è visto anche annullare un gol. Saranno probabilmente le due squadre che si affronteranno domenica sera a giocarsi il primo posto del girone per accedere alle fasi finali del torneo. Il pronostico del risultato esatto di Norvegia-Portogallo è 1-1.