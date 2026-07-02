Il Nottingham Forest ha appena concluso uno dei cambi di allenatore più inaspettati di questa prima parte del calciomercato estivo. Il club di Premier League ha vissuto un'annata parecchio difficile considerando la splendida stagione disputata nel '24-'25. All'epoca sulla panchina sedeva Nuno Espirito Santo, che dopo aver salvato il Forest nel 2023-2024, ha condotto la squadra di Nottingham a una storica qualificazione europea (Conference League poi divenuta Europa League). Tuttavia, qualcosa non è andato come previsto all'inizio dell'anno e a settembre 2025, dopo sole 3 partite, Marinakis ha deciso di esautorare il portoghese dalla guida del club. Così, i Tricky Trees, hanno vissuto una stagione compromessa sin dal principio. A Espirito Santo è succeduto Ange Postecoglou, capace di fare ancora peggio e venendo esonerato dopo 4 partite. In seguito è arrivato Sean Dyche ma anche lui, dopo 17 partite ha visto il suo tempo esaurirsi, infine è arrivato Vitor Pereira.

Vitor Pereira non è più l'allenatore del Nottingham Forest

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Vitor Pereira, allenatore del Nottingham Forest, applaude i tifosi al termine della partita di Premier League tra Nottingham Forest e Bournemouth al City Ground, il 24 maggio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Cameron Smith/Getty Images)

Vitor Pereira ha avuto poco tempo per raddrizzare una squadra destinata alla retrocessione. Eppure ce l'ha fatta. Ex Wolverhampton, il tecnico portoghese ha registrato 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte sulla panchina del Forest. In questi match, oltre a una comoda salvezza, Vitor Pereira ha avuto il merito di portare il club fino alla semifinale di Europa League, persa contro l'Aston Villa campione.

🚨 BREAKING: Vitor Pereira statement confirming his Nottingham Forest departure.



"Today marks the end of my journey as Head Coach of Nottingham Forest.



"I want to say a sincere thank you to everyone connected with this incredible football club. Although this decision came as a… pic.twitter.com/o7MIisw7IT — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 1, 2026

Tuttavia, qualcosa di inaspettato è successo tra ieri e oggi. Il tecnico è stato sollevato dall'incarico, nonostante i più che ottimi risultati e al suo posto è arrivato il ben più blasonato Oliver Glasner, vincitore di 3 trofei nell'ultimo anno col Crystal Palace. Così, Vitor Pereira ha espresso tutto il suo rammarico nelle sue parole di addio: "La decisione mi ha colto all'improvviso, non ho avuto nessun preavviso. Il club ovviamente ha tutto il diritto di fare le scelte che ritiene più corrette per il futuro e io lo rispetto, però non posso nascondere tutta la mia delusione. Credevo molto in quello che abbiamo costruito in questo tempo, sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto insieme".