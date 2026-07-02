Da East London a North London, l'avventura nella capitale londinese di Mateus Fernandes si sposta al Tottenham. Il centrocampista portoghese, dopo aver vissuto l'amarezza della retrocessione con il West Ham, saluta gli Hammers e passa ai rivali degli Spurs, approdando alla corte di Roberto De Zerbi. A darne l'annuncio ufficiale è il club del nord di Londra attraverso un comunicato.

Il comunicato del Tottenham

Attraverso una nota ufficiale, ilha reso noto l'acquisto didal: "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Mateus Fernandes. Mateus, uno dei giovani giocatori più promettenti d'Europa, ha maturato una preziosa esperienza innelle ultime due stagioni, dopo aver impressionato prima al Southampton e poi con il West Ham nella scorsa stagione".

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mateus Fernandes del West Ham United applaude i tifosi dopo la partita di Premier League tra West Ham United e Leeds United al London Stadium il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

All'interno del comunicato, sono state riportate anche le prime parole del centrocampista portoghese dopo il passaggio agli Spurs: "Sono molto entusiasta di questo prossimo passo. Il Tottenham è un club enorme e l'allenatore è stato un fattore chiave nella mia decisione di unirmi a loro. Quando abbiamo parlato, è stato davvero speciale. Abbiamo la stessa visione del calcio: scendere in campo come una squadra forte, con grinta ed energia, per cercare di vincere ogni partita. Non vedo l'ora di iniziare, di incontrare i tifosi, di conoscere tutti e di dare il massimo per il club".

Una costosa operazione

🚨💣 BREAKING: Tottenham agree club record deal for Mateus Fernandes, HERE WE GO!



Agreement in place at £85m fixed fee as West Ham accept the price they’ve always asked, 100% guaranteed — as @David_Ornstein reports.



Man United will now focus on different targets in midfield. pic.twitter.com/osfL2k2Tch — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Grazie alla salvezza in extremis, ilha deciso di confermare e iniziare un nuovo ciclo in Premier League con. A giudicare dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, però, le intenzioni sembrano essere chiare: rinnovare la rosa da cima a fondo. In meno di un mese, infatti, sono arrivati in una sorta di ordine di posizione:(portiere),(difensore),(terzino) e adesso anche(centrocampista). Il prossimo ad entrare dalla porta sembrerebbe essere Sandro Tonali, in quello che tecnicamente dovrebbe essere l'acquisto più costoso nella storia del

Anche Mateus Fernandes, però, non sarà pagato poco. Secondo quanto riportato dal noto giornalista David Ornstein e, confermato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Tottenham sborserà ben 85 milioni di sterline (l'equivalente di circa 98 milioni di euro) di sola parte fissa. Ciò vuol dire che il club e Roberto De Zerbi credono fortemente nel centrocampista portoghese, nella speranza di costruire una squadra che possa finalmente invertire la rotta degli ultimi anni e tornare a competere ad alti livelli in una Premier League sempre più spietata.