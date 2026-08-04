Nuovo allenatore cercasi. L'Olanda sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia. L'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco ha spinto Ronald Koeman a rassegnare le dimissioni e, poco più di un mese dopo, la Federazione non è ancora riuscita a trovare la nuova guida dei tulipani. Nelle ultime ore era stato accostato a quel ruolo Louis Van Gaal. L'ex Manchester United ha già guidato la Nazionale olandese ben tre volte in carriera ma le sue intenzioni sembrano diverse.

Olanda, Van Gaal allontana la panchina della Nazionale: "Incredibile che spunti sempre il mio nome"

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In casasi va ancora alla disperata ricerca del nuovo allenatore. Dall'addio di Ronaldè passato più di un mese e ancora non si sa chi dovrà ereditare il ruolo lasciato dall'ex. Nelle scorse ore era emersa la possibilità che la Federazione potesse affidare la panchina della nazionale a quel Louische già per tre volte in passato ha ricoperto il rullo di ct. L'ultima volta fu nel 2022 quando l'esperto allenatore portò gli Oranje fino ai quarti di finale del Mondiale in Qatar.Il classe '51, però, non sembra convinto di questa opzione. Come infatti ha spiegato a Voetbal International: "Voglio sempre aiutare la KNVB (la Federcalcio olandese), proprio come volevo fare all'Ajax - dice Van Gaal - E con una squadra come quella ci sono delle possibilità, e penso che l'Olanda potrebbe potenzialmente ancora diventare campione d'Europa o del mondo, perché il 95% della rosa gioca all'estero e per lo più in buoni club". Prosegue poi l'ex allenatore dei Lancieri: "La cosa più clamorosa al momento è che non si riesca a trovare nessuno e che il mio nome continui a spuntare fuori. In un certo senso lo trovo incredibile".

LUSAIL CITY, QATAR - 9 DICEMBRE: Louis van Gaal, commissario tecnico dei Paesi Bassi, consola Wout Weghorst dopo la sconfitta ai rigori nel quarto di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina, disputato al Lusail Stadium il 9 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Parole che non lasciano segnali incoraggianti al calcio olandese, nonostante il 75 enne non abbia escluso del tutto la possibilità di una quarta avventura sulla panchina dei tulipani: "Non ho la minima idea di cosa voglia la Federcalcio, sono già stato ct per tre volte e quindi se mai farò ancora qualcosa come allenatore, probabilmente non sarà nei Paesi Bassi. Anche se con me non si sa mai. Mi sento più in forma rispetto a quattro anni fa".