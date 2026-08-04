Niente quarto mandato
Il re dei Paesi Bassi fa visita all'Olanda: che festa per la cinquina alla Svezia
Nuovo allenatore cercasi. L'Olanda sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia. L'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco ha spinto Ronald Koeman a rassegnare le dimissioni e, poco più di un mese dopo, la Federazione non è ancora riuscita a trovare la nuova guida dei tulipani. Nelle ultime ore era stato accostato a quel ruolo Louis Van Gaal. L'ex Manchester United ha già guidato la Nazionale olandese ben tre volte in carriera ma le sue intenzioni sembrano diverse.
Olanda, Van Gaal allontana la panchina della Nazionale: "Incredibile che spunti sempre il mio nome"In casa Olanda si va ancora alla disperata ricerca del nuovo allenatore. Dall'addio di Ronald Koeman è passato più di un mese e ancora non si sa chi dovrà ereditare il ruolo lasciato dall'ex Barcellona. Nelle scorse ore era emersa la possibilità che la Federazione potesse affidare la panchina della nazionale a quel Louis Van Gaal che già per tre volte in passato ha ricoperto il rullo di ct. L'ultima volta fu nel 2022 quando l'esperto allenatore portò gli Oranje fino ai quarti di finale del Mondiale in Qatar.
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Parole che non lasciano segnali incoraggianti al calcio olandese, nonostante il 75 enne non abbia escluso del tutto la possibilità di una quarta avventura sulla panchina dei tulipani: "Non ho la minima idea di cosa voglia la Federcalcio, sono già stato ct per tre volte e quindi se mai farò ancora qualcosa come allenatore, probabilmente non sarà nei Paesi Bassi. Anche se con me non si sa mai. Mi sento più in forma rispetto a quattro anni fa".
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