Michael Olise chiede più protezione da parte degli arbitri. La stella del Bayern, già protagonista di un grande inizio di stagione, testimoniato dai suoi 5 gol e 2 assist nelle ultime 6 gare tra Supercoppa, Bundesliga e Champions League, ha recentemente criticato gli arbitri tedeschi, chiedendo più protezione e, di conseguenza, una maggiore severità nei confronti dei difensori avversari, particolarmente fisici e aggressivi, a detta del talento francese.

Olise: "Non si può lasciar correre tutto"

L'episodio certamente più evidente riguarda il duro scontro verbale trae l'arbitroin occasione dello 0-0 tra Bayern Monaco e Schalke 04, quando, al termine della partita, l'ex Crystal Palace esclamò: "Devi essere più severo, altrimenti finirò per farmi massacrare. Non puoi stare a guardare e non fare nulla di fronte al comportamento dei difensori avversari. Non si può lasciar correre tutto, non è possibile".

Una critica agli arbitri che Olise ha già sottolineato in diverse partite, come testimoniato anche dal suo commento post-match contro il Borussia Dortmund in Supercoppa tedesca: "Noi prendiamo un cartellino giallo, loro no. Hanno fatto una decina di falli. Ogni volta che ci vengono addosso commettono fallo, continuamente. L'arbitro sei tu!".

« Je vais finir par me faire massacrer » : Michael Olise, victime de tacles agressifs et remonté contre les arbitres



➡️ https://t.co/OyXnpyz1n5 pic.twitter.com/bvIvpNvIXB — L'Équipe (@lequipe) September 17, 2026

Max Eberl difende Olise

In un'intervista ai microfoni del quotidiano francese L'Equipe, anche il direttore sportivo del club bavarese,, ha deciso di schierarsi dalla parte die, proprio sulla richiesta di maggiore severità arbitrale, ha dichiarato: "Più passa il tempo, più i nostri avversari diventano agguerriti nelle loro sfide contro. Da un lato, è perché è così bravo che le squadre avversarie, anche il più scorretto, per fermarlo, ma è anche".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 21 GENNAIO: Michael Olise del Bayern Monaco discute con l'arbitro Rade Obrenovic dopo aver ricevuto un cartellino giallo durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Bayern Monaco e R. Union Saint-Gilloise, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 gennaio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Il dirigente tedesco ha poi concluso il suo commento affermando: "Olise non ha mai subito infortuni da quando è arrivato due anni fa, ed è evidente che il rischio sia elevato se gli arbitri non saranno più severi".