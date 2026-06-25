L'Olympique Marsiglia ha concluso l'ennesima stagione travagliata. L'OM ha dovuto affrontare problemi per tutta la seconda metà dell'anno, dopo aver già tribolato nell'annata '24-'25. Per il dispiacere di molti tifosi, il progetto di Roberto De Zerbi, Pablo Longoria e Medhi Benatia è naufragato prima del previsto. La triade della rinascita marsigliese aveva raccolto un ottimo risultato nel primo anno (secondo posto), nonostante qualche problema di troppo nella gestione della pressione e dello spogliatoio. Durante l'estate scorsa è avvenuta la lite fra Rabiot e Rowe che ha fatto presagire un'annata complicata. Con RDZ, i risultati erano altalenanti ma non tremendi, eppure mancava la gestione emotiva della squadra. Così, con le sue dimissioni sono arrivate anche quelle dei due dirigenti, portando il club a effettuare un vero e proprio ribaltone. Tuttavia, non sono cambiati solo i nomi dei dirigenti bensì anche il logo e la denominazione dello stadio.

L'Olympique Marsiglia cambia il nome del Velodrome

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: Vista generale durante la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

I biancoazzurri hanno così preso Habib Beye in panchina (già in aria di addio dopo il deludente quinto posto finale, valso l'Europa League). Come Presidente è arrivato Stephane Richard, ex pezzo grosso dell'Orange mentre come DS, i marsigliesi hanno accolto Gregory Lorenzi dal Brest. Tuttavia, a fare polemica non sono stati solo gli addi del vecchio triumvirato. Qualche mese fa si è deciso di trasformare il logo, riducendolo e minimizzandolo; una scelta che non è piaciuta per nulla ai supporter della squadra.

Pendant toutes ces années à vibrer ensemble, la Caisse d’Epargne CEPAC était là.

Depuis plus de 40 ans maintenant, elle est là.

Et pour les prochaines années, elle sera là.



Bienvenue chez vous au CEPAC VELODROME. pic.twitter.com/lCZIvAserV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 25, 2026

Oggi, l'Olympique Marsiglia ha annunciato, tramite un ottimo video postato sui social, il cambio di denominazione dello stadio Velodrome. Negli ultimi 10 anni, la casa dell'OM aveva avuto "Orange Velodrome" come denominazione, ma oggi l'accordo è terminato. Il nuovo contratto la Caisse d'Epargne (CEPAC), prevede la rinominazione dello stadio come "CEPAC Velodrome". L'accordo varrà per 7 anni e secondo RMCSport, permetterà al Marsiglia di ricevere 2,5 milioni di euro in cambio. La cassa di risparmio è sponsor del club dal 1986 e negli ultimi anni ha rafforzato gli investimenti e il legame con l'OM.