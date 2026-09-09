Ovie Ejaria, cresciuto nelle giovanili del Liverpool, ha esordito in Premier League proprio con i Reds di Klopp nella stagione 2016-2017, ma a distanza di 10 anni qualcosa è cambiato. Il centrocampista classe 1998 è infatti attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza con il Real Oviedo, club con cui ha disputato la scorsa stagione nella Liga e, dopo non essere riuscito a trovare squadra durante la sessione di calciomercato, ha aggiunto un post su LinkedIn per trovare una nuova occupazione.

Ovie Ejaria, dai buoni prospetti a cercare squadra su LinkedIn

Come detto prima, la sua carriera era iniziata nel settore giovanile del, dove si era messo in mostra come uno dei talenti più interessanti della sua generazione ma, per trovare maggiore continuità, Ejaria è stato mandato a raccogliere esperienza in prestito. Prima il, successivamente iin Scozia e poi ilin Championship, squadra con cui ha trascorso diversi anni e nella quale è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante.

WIGAN, INGHILTERRA - 17 LUGLIO: Ovie Ejaria del Liverpool durante l'incontro amichevole pre-stagionale tra Wigan Athletic e Liverpool al JJB Stadium il 17 luglio 2016 a Wigan, Inghilterra. (Foto di Nigel Roddis/Getty Images)

Proprio l'esperienza al Reading ha rappresentato una delle parentesi più significative della sua carriera, dato che ha collezionato in totale 127 presenze, 9 gol e 13 assist riuscendo a mostrare le sue vere capacità.

Nel 2025 il centrocampista si è trasferito in Spagna per vestire la maglia del Real Oviedo, con l'obiettivo di rilanciarsi e misurarsi con il calcio della Liga dopo anni passati nel campionato cadetto inglese. L'avventura, però, non è andata secondo le aspettative: Ejaria ha trovato poco spazio e ha chiuso la stagione con appena 8 presenze e 0 gol segnati. Al termine dell'annata calcistica le strade tra il giocatore e il club spagnolo si sono separate nonostante Ejaria avesse inizialmente un contratto fino al 2027, tornando così sul mercato in cerca di nuove opportunità per rilanciarsi.

Ed è qui che l'ex Liverpool ha deciso di utilizzare LinkedIn per cercare un nuovo lavoro, pubblicando il proprio profilo professionale e presentando alle società interessate le proprie caratteristiche, le esperienze maturate e la disponibilità a valutare nuove proposte.

Caricamento post Instagram...

Una scelta insolita per un calciatore professionista, ma che fotografa perfettamente la situazione attuale di Ejaria, che aè ancora alla ricerca di una squadra che possa offrirgli l'occasione di rilanciarsi dopo gli ultimi anni complicati, anche perché(farsi notare da Klopp non è da tutti).