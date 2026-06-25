L'attaccante della Spagna respinge le voci di mercato, parla del Barcellona e ribadisce il suo legame con la Real Sociedad
Spagna, Yamal filma la gioia di Gavi per la convocazione in Nazionale
Dopo la doppietta al Mondiale con la maglia delle Furie Rosse, il nome di Mikel Oyarzabal è tornato a circolare in orbita Barcellona. L'attaccante spagnolo, però, pur vedendo i rumors come una sorta di elogio alle sue prestazioni in maglia Roja, ha frenato qualsiasi indiscrezione confermando di sentirsi a casa nella sua Real Sociedad e San Sebastián.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
Oyarzabal sui rumors del suo trasferimento al BarcellonaNel corso di una lunga intervista ai microfoni di Mundo Deportivo, Mikel Oyarzabal ha commentato il suo recente accostamento al Barcellona dopo l'ottima prestazione in maglia spagnola contro l'Arabia Saudita: " I rumors sul Barça? Se la gente parla di Barcellona, è perché pensa che stia facendo le cose per bene, ma io non perdo molto tempo su queste cose".
Continuando, l'attaccante basco ha ribadito il suo grande legame con la Real Sociedad e la città di San Sebastián: "L'ho detto mille volte, la Real Sociedad e San Sebastián sono casa mia. È il mio rifugio, il luogo in cui sono cresciuto, e la Real Sociedad è il club che mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi. Quindi, da questo punto di vista, sono tranquillo. Non abbiamo ancora parlato di rinnovo ma ho ancora due anni di contratto e la strada è lunga".
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐌𝐃 a @mikel10oyar— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 25, 2026
💬 "Si se habla del Barça es porque creerán que estás haciendo las cosas bien"
💬 "La Real y Donosti para mí son mi casa. Mi lugar seguro, donde he crecido, y el club que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí"
🎙️ @martinezferran pic.twitter.com/PPsssxaRXT
Le dichiarazioni sul Mondiale con la SpagnaA chiusura dell'intervista a Mundo Deportivo, Mikel Oyarzabal ha commentato così il suo approccio al Mondiale con la nazionale spagnola: "Sono molto concentrato sul Mondiale, sul cercare di aiutare la squadra in ogni modo possibile e nelle prossime partite, sia che giochi sia che non giochi. Cerco di dare il mio contributo e far sì che le cose vadano bene per il gruppo, il che è la cosa che conta".
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA