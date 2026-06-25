Dopo la doppietta al Mondiale con la maglia delle Furie Rosse, il nome di Mikel Oyarzabal è tornato a circolare in orbita Barcellona. L'attaccante spagnolo, però, pur vedendo i rumors come una sorta di elogio alle sue prestazioni in maglia Roja, ha frenato qualsiasi indiscrezione confermando di sentirsi a casa nella sua Real Sociedad e San Sebastián.

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Oyarzabal sui rumors del suo trasferimento al Barcellona

Nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Mundo Deportivo,ha commentato il suo recente accostamento aldopo l'ottima prestazione in maglia spagnola contro l'Arabia Saudita: " I rumors sul Barça? Se la gente parla di Barcellona, è perché pensa che stia facendo le cose per bene, ma io non perdo molto tempo su queste cose".

SIVIGLIA, SPAGNA - 04 MAGGIO: Mikel Oyarzabal della Real Sociedad si riscalda prima della partita LaLiga EA Sports tra il Sevilla FC e la Real Sociedad all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 04 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Continuando, l'attaccante basco ha ribadito il suo grande legame con la Real Sociedad e la città di San Sebastián: "L'ho detto mille volte, la Real Sociedad e San Sebastián sono casa mia. È il mio rifugio, il luogo in cui sono cresciuto, e la Real Sociedad è il club che mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi. Quindi, da questo punto di vista, sono tranquillo. Non abbiamo ancora parlato di rinnovo ma ho ancora due anni di contratto e la strada è lunga".

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐌𝐃 a @mikel10oyar



💬 "Si se habla del Barça es porque creerán que estás haciendo las cosas bien"



💬 "La Real y Donosti para mí son mi casa. Mi lugar seguro, donde he crecido, y el club que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí"



🎙️ @martinezferran pic.twitter.com/PPsssxaRXT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 25, 2026

Le dichiarazioni sul Mondiale con la Spagna

A chiusura dell'intervista a Mundo Deportivo,ha commentato così il suo approccio al Mondiale con la nazionale spagnola: "Sono molto concentrato sul Mondiale, sul cercare di aiutare la squadra in ogni modo possibile e nelle prossime partite, sia che giochi sia che non giochi. Cerco di dare il mio contributo e far sì che le cose vadano bene per il gruppo, il che è la cosa che conta".

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