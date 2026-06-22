Adesso è ufficiale: Alessio Lisci è il nuovo allenatore del PAOK Salonicco. Il tecnico romano, reduce dalle esperienze in Spagna con Osasuna, Levante e Mirandes, riparte dalla Grecia dopo essersi costruito una solida reputazione nel calcio iberico. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore attraverso i canali del club ellenico, che ha scelto il 40enne per raccogliere l’eredità di Razvan Lucescu e inaugurare un nuovo ciclo. Accolto in città dal direttore sportivo Leo Matos, Lisci avrebbe firmato un contratto biennale secondo quanto riferito dalla stampa greca. Per l’allenatore italiano si tratta della prima esperienza nel campionato ellenico, una sfida importante in una delle società più prestigiose del Paese, con l’obiettivo di riportare il PAOK ai vertici del calcio greco.

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Nuova avventura per Lisci: sarà lui il nuovo allenatore del PAOK

La scelta delconferma la crescita dinel panorama calcistico europeo. Dopo aver mosso i primi passi da allenatore in Spagna, il tecnico romano è riuscito a costruirsi una credibilità importante grazie ai risultati ottenuti nelle ultime stagioni. Con ilha vissuto la sua prima esperienza ai massimi livelli, mentre alsi è messo in mostra portando la squadra a sfiorare una storica promozione nella Liga, sfumata soltanto nella finale playoff contro ilSuccessivamente è arrivata la chiamata dell’Osasuna, esperienza che gli ha consentito di confrontarsi stabilmente con il massimo campionato spagnolo. Ora per Lisci si apre una nuova avventura, questa volta lontano dalla

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 05 APRILE: Alessio Lisci, capo allenatore di CA Osasuna, guarda prima della partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e CA Osasuna all'Estadio de Mendizorroza il 05 aprile 2026 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il PAOK ha deciso di affidargli una panchina prestigiosa e ricca di aspettative, con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni del club dopo la fine dell’era Lucescu. A Salonicco l’allenatore italiano troverà un ambiente caldo e passionale, ma anche una sfida particolarmente intrigante. Nel campionato greco, infatti, incrocerà Walter Mazzarri, recentemente nominato tecnico dell’Iraklis. Un derby tutto italiano che aggiunge ulteriore interesse alla prossima stagione. Per Lisci sarà l’occasione di confermare quanto di buono mostrato in Spagna e di compiere un ulteriore salto di qualità in una carriera che continua a crescere anno dopo anno.

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